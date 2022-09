HAVETS GISSEL: Kristoffer Joner i «Krigsseileren».

Filmanmeldelse «Krigsseileren»: Fanget i historien

Ikke en heltehistorie. «Krigsseileren» er en sint film om hvor jævlig krig er.

DRAMA / KRIGSFILM

«Krigsseileren»

Norge. 12 år. Regi: Gunnar Vikene

Med: Kristoffer Joner, Pål Sverre Hagen, Ine Marie Wilmann, Alexandra Gjerpen, Leon Tobias Slettbakk

Livet er krevende for skipskokken Alfred (Kristoffer Joner) allerede før okkupasjonen av Norge er et faktum. Han har en kone, Cecilia (Ine Marie Wilmann), og tre barn i Bergen, men må ta til takke med strøjobber.

Han og kameraten Sigbjørn (Pål Sverre Hagen) venter på å kunne ta hyre på båt igjen. Sigbjørn tenker at det vil løse seg. De er jo heldige, de to.

Snart er de om bord på et skip som skal være ute i halvannet år. Datteren Magdeli (Henrikke Lund Olsen) tar det tungt. Men Alfred har ikke noe valg.

LANGT ADJØ: Leon Tobias Midson Slettbakk, Alexandra Gjerpen, Pål Sverre Hagen, Kristoffer Joner og Arthur Hakalahti i «Krigsseileren».

Da tyskerne inntar Norge noen måneder senere, endrer alt seg. Nortraship, rederiorganisasjonen som den norske eksilregjeringen oppretter i London, bestemmer at fra nå av er den norske handelsflåten på sjøen i krigsinnsatsens tjeneste. Oppdraget er å forsyne de allierte med materiell, bensin og ammunisjon.

30.000 sjøfolk blir i praksis gisler over natten, omgitt av fiendens ubåter og bombefly. De er ikke soldater. De er vanlige arbeidsfolk. Men om de går i land eller stikker av, vil de bli merket som desertører. Ingen vet hvor lenge krigen vil vare.

Det som skal være tidenes dyreste norske film, med en prislapp på over 100 millioner kroner, skrevet og regissert av Gunnar Vikene («Himmelfall», 2002; «Vegas», 2009, samt en rekke TV-serier), har sterke kvaliteter. Den som slo undertegnede hardest, er hvor sint og fortvilet den er.

PANIKK I MASKINROMMET: Pål Sverre Hagen (til venstre) og Kristoffer Joner i «Krigsseileren».

Vemmelsen retter seg ikke utelukkende mot okkupasjonsmakten. («Krigsseileren» er en krigsfilm helt uten blonde tyske soldater i demoniske skinnfrakker.) Heller ikke vi andre, vi gode, slipper unna.

Det gjelder Nortraship, som satte sjøfolkene i livsfare over flere år (rundt 3700 av dem mistet livet). De gjelder samfunnet som ikke forsto hva de hadde vært gjennom, og myndighetene som helst ville glemme dem. Det gjelder også de britiske bombeflyene som gikk til angrep på den tyske ubåtbunkeren i Laksevåg i oktober 1944, men primært traff sivil bebyggelse, inkludert en skole (61 barn omkom).

Kort sagt: «Krigsseileren» er ikke en «good guy/bad guy»-historie. Den er en bitter antikrigsfilm. På sitt beste føles den som et knyttneveslag i magen. At det igjen er krig i Europa når den slippes, bidrar til utvilsomt til følelsen av kvalme den påfører en.

HJEMMEFRONTEN: Ine Marie Wilmann i «Krigsseileren».

«Krigsseileren» er en episk opplevelse. To og en halv time, med hovedvekten av handlingen lagt til en 10-årsperiode (1939-1948), og en coda som utspiller seg i 1972. Undertegnede vil likevel huske den best for tre nøkkel-scener.

Den første er den der en ung gutt i mannskapet har en ballettoppvisning. Han blir tvunget til det av den karslige besetningen, og hensikten er å gjøre narr av ham for hans «feminine» interesser. Dette drev han med før krigen, forstår vi. Dette kunne han ha viet livet sitt til i en verden uten krig.

Den andre er de endeløse minuttene etter et torpedo- og flyangrep, som Vikene og filmfotograf Sturla Brandth Grøvlen får fryktelig mye smertefullt ut av. Sekvensen involverer purunge Aksel, glimrende spilt av Leon Tobias Slettbakk, og er uutholdelig vond å se på. (Regissøren er generelt ikke redd for lange tagninger, og heller ikke stillhet).

Den tredje er avrundingen i 1972. Der tause, traumatiserte krigsveteraner møtes, og vi spør oss selv: Hva hjelper det å ha sett verden om man er ute av stand til å glede seg over den? Hva er verdien av å ha overlevd om du er ødelagt som menneske?

TRUFFET: Kristoffer Joner i «Krigsseileren».

«Krigsseileren» er ikke noe så ordinært oppbyggelig som en forsinket «hyllest» til krigsseilerne. Ei heller en fortelling om hvorfor andre verdenskrig ble utkjempet. Det er en film om krigen som kommer og knuser menneskene som blir nødt til å leve med den.

Et drama om vanlige mennesker i ekstraordinære omstendigheter, hvilket innebærer at skuespillet må være finstemt, snarere enn «heroisk». Joner får uttelling for det magre draget av desperat melankoli som bor i ansiktet hans. Hagen får bruk for sine betagende, redelige kvaliteter. Wilmann demonstrerer en imponerende Bergensdialekt. Alle er gode, i roller som ikke er overvettes originale.

Det kan innvendes at to og en halv time med så blytungt materiale, blir mye. Vikene gjør til dels store hopp i kronologien, og mater oss ikke med teskje når det gjelder historiske fakta. Det er, filmatisk sett, en styrke. Men det kan komme til å forvirre folk som er vant til mer formaterte, pedagogiske krigsfilmer.

MANGSLUNGENT MANNSKAP: Alexandra Gjerpen og Karl Vidar Lende i «Krigsseileren».

Dialogen slår sjelden gnister. Fortellingen om de tre hovedpersonene lener seg på tilfeldigheter og overraskelser som i sum føles som manus-konstruksjoner, og til slutt blir en aning forutsigbare.

Det er videre pussig at ett element i historien om de norske krigsseilerne blir såpass underspilt. Det om millionene i Nortraships «hemmelige sjømannsfond», som den norske staten insisterte på å beholde for seg selv, helt til det for mange var for sent.

Vikene har likevel lyktes i det vi må tro var ambisjonen: Å fortelle om tre små mennesker i et enormt, blodig kaos. Og å si det igjen, så tydelig som mulig: Krig er helvete.