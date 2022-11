SJOKKERENDE GODT: Anya Taylor-Joy i «The Menu».

Filmanmeldelse «The Menu»: Spis de rike!

Etegilde med bismak av blod.

THRILLER/SATIRE

«The Menu»

USA. 15 år. Regi: Mark Mylod

Med: Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Leguizamo

«Ikke spis! Smak», kjefter den intense, verdenskjente og enormt selvhøytidelige stjernekokken Slowik (Ralph Fiennes) på gjestene sine.

Vi befinner oss på en luksusrestaurant på en øde øy, som mest av alt minner om en kulinarisk konsentrasjonsleir. Blant gjestene: En kritiker, Lillian (Janet McTeer), som skrev noe negativt om Slowik en gang i tiden, og hennes redaktør-puddel Ted (Paul Adelstein). En kvartett ufyselige finansfolk. Et eldre, steinrikt ektepar med svin på skogen, og en fallert skuespiller med et Johnny Depp-kompleks (John Leguizamo). Sistnevnte er selvsagt akkompagnert av en yngre kvinnelig assistent.

PÅ FOODIE-SAFARI: Anya Taylor-Joy og Nicholas Hoult i «The Menu».

I tillegg to mennesker, Margot (Anya Taylor-Joy) og Tyler (Nicholas Hoult), som vi har fulgt på båten over. Tyler, en frelst foodie, skulle egentlig hatt med kjæresten. Margot er med for at han skal slippe å spise alene. Han er imponert over alt Slowik serverer – til og med brød-tallerkenen uten brød: «Historiefortelling på et nytt nivå!», pruster han panegyrisk. Hun nærer på sin side en sunn skepsis mot det tåpelige sirkuset hun er fanget i.

Slowiks service-personale er noen særdeles utrivelige typer, kjøkken-assistentene lyder ordre som var de hjernevaskede slavearbeidere («se på kokkene våre mens de innoverer!»). Ingen er her for å nyte et hyggelig måltid. Enn si koselig selskap. Gjestene er kommet for å demonstrere for hverandre at de har så mye penger at de ikke vet hva de skal bruke dem til.

Det skal bli stadig mindre koselig etter hvert som kvelden skrider frem. Slowiks konsept for aftenen omfatter nemlig mer enn uspiselig gourmetmat. Etter et langt liv i servicebransjen har stjernekokken sett seg lei av å servere usympatiske gjester. Folk han egentlig forakter: «The 1%», som amerikanerne kaller dem, de rikeste av de rike. Nå har han en revolusjonær glød i brystet, og overraskelser på menyen.

TYRANNEN PÅ KJØKKENET: Ralph Fiennes i «The Menu».

«The Menu» føyer seg stilsikkert inn i den etter hvert lange rekken av nyere audiovisuelle produksjoner som tar for seg ekstreme klasseforskjeller, prangende luksusforbruk og tonedøv konsumkultur. At restaurantbransjen og stjernekokk-universet er velegnet for satire og samfunnskritikk, er nylig blitt demonstrert i både utmerkede «Pig» (2021) og den glimrende TV-serien «The Bear» (på Disney+). Ruben Östlunds skuffende «Triangle Of Sadness» prøvde (for hardt) på noe av det samme.

Finnes det et felt der pengene og de store ordene sitter løsere enn i den mer pretensiøse enden av mat- og drikke-universet? Det måtte i så fall være i kunstverdenen. I fine dining-bransjen møtes de to på halvveien, og mengden mumbo jumbo blir overveldende: «Pulverisert snø-aktig tekstur» og bla bla bla. Du vet.

Fiennes kan ett og annet om å spille snørrhoven og arrogant, og rollen som den tyranniske Slowik synes å være skrevet med ham i tankene. Han stikker av med «The Menu», slik det er meningen at han skal, men ikke uten god støtte fra Hoult, som en gutteaktig kyniker, villig til å gå over lik for å dyrke lidenskapen, og Taylor-Joy, som fortjener en fet cheeseburger etter alle de «bærekraftige» molekylær-gastronomiske prøvelsene hun må lide seg gjennom.

SHOWDOWN PÅ KJØKKENET: Ralph Fiennes og Anya Taylor-Joy i «The Menu».

OK, Mark Mylod (som kjenner rikfolks vaner og uvaner etter å ha regissert 13 episoder av «Succession») slår inn åpne dører. Ingen liker rikinger. Spesielt ikke vi som ikke er rike selv. Å hakke på privilegerte er blitt alles favoritthobby.

Men om den frådende kritikken av feitingene på toppen kan synes lettvint (filmen er produsert av blant andre Will Ferrell og Adam McKay, som aldri har vært engstelige for å være overtydelige), noe som praktisk talt skriver seg selv, så vit at han er sofistikert nok til å legge inn smått surrealistiske elementer i fortellingen. Mylod har åpenbart sett en Luis Buñuel-film eller to.

Og som visuell opplevelse, som jo film også er (tenk), er «The Menu» uhyre slepen, særdeles stilig.