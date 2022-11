MOTPARTER: Haleigh Breest og Paul Haggis på vei ut fra rettssalen i New York torsdag.

Hollywood-regissør Paul Haggis funnet skyldig i voldtekt

PR-agenten Haleigh Breest (36) ble trodd. Oscar-belønnede Paul Haggis (69) må betale minst 75 millioner kroner i oppreisning etter voldtekt.

Paul Haggis, kjent for filmer som «Million Dollar Baby» og «Crash», har i retten holdt fast på at han trodde Haleigh Breest samtykket til sex i hans leilighet den aktuelle kvelden i 2013.

Men retten på Manhattan i New York trodde på PR-agenten, melder New York Times.

Torsdag fant juryen på seks personer filmskaperen skyldig i voldtekt og dømte 69-åringen til å betale minst 7,5 millioner dollar – som tilsvarer over 75 millioner kroner – i det sivile søksmålet.

Juryen brukte seks timer på drøftingen.

TAPTE: Paul Haggis utenfor rettssalen i New York torsdag.

Breest vitnet i forrige uke om at hun ble tvunget til å utføre oralsex på regissøren, og at han endte opp med å voldta henne etter at hun hadde sagt «nei» gjentatte ganger».

Søksmålet fra Breest ble fremsatt i 2017, men det har tatt lang tid å få saken opp for retten. Haggis har for øvrig forsøkt seg med motsøksmål, men det ble avvist.

– I fem år har jeg vært forhindret i å renvaske meg, men nå skal jeg det, uttalte Haggis i retten i forrige uke.

Han lyktes ikke med det

New York Times skriver at Haggis etter at dommen hadde falt, tittet bort på sine to døtre, som var med og støttet han.

– Det går greit, skal han ha sagt til dem.

Breest på sin side uttalte til pressen etter utfallet at hun er «veldig takknemlig».

VANT: Haleigh Breest utenfor rettssalen i New York torsdag.

Rettssaken skjer i kjølvannet av en annen storm rundt den kanadiske regissøren – etter at en britisk kvinne anmeldte ham for voldtekter over en todagers periode i Italia i juni.

Han satt i husarrest på et hotell med elektronisk fotlenke i Italia fra pågripelsen frem til han ble løslatt i juli.

Saken er fortsatt under etterforskning, selv om Haggis fikk returnere til USA, der han har sin base.

Haggis har også i denne saken holdt fast på at sexen var frivillig fra begge parter, noe som står i sterk kontrast til kvinnenes skildringer.

KOBBEL: Paul Haggis forlater retten på Manhattan omgitt av advokater og støttespillere.

Haggis er en prisbelønnet regissør, produsent og manusforfatter. I 2006 vant han to Oscar-statuetter for «Crash». De siste fem årene har han imidlertid vært i hardt vær og satt seg i stor gjeld.

69-åringen var i 35 år en av de mest profilerte medlemmene av Scientologikirken. I 2009 valgte han å forlate trossamfunnet.