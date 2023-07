UMULIG OPPDRAG NUMMER 7: Hayley Atwell og Tom Cruise i «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I».

Filmanmeldelse «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I»: Delvis utført oppdrag

Er «M:I»-serien i ferd med å bli et påskudd for at Tom Cruise (61) skal kunne dra til Norge for å utføre halsbrekkende stunts?

ACTION / THRILLER

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I»

Premiere på kino onsdag 12. juli

USA. 12 år. Regi: Christopher McQuarrie

Med: Tom Hanks, Ving Rhames, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby

Misforstå meg rett. «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I», heretter «M:I 7½» (det er den syvende filmen i serien), er en trygt over middels god actionfilm / thriller.

Tom Cruise’ ønske om at det som skjer i filmene han fronter, skal være mest mulig «ekte», og at stuntene i dem i størst mulig grad skal gjennomføres av filmstjernen selv, gir «M:I 7½» et taktilt preg som få av konkurrentene dens på det samme markedet kan skilte med.

VESTLAND, VESTLAND: Tom Cruise i «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I».

Det er dessuten gøy, for mange, at store deler av klimakset i «M:I 7½» er innspilt på det norske vestland. Inkludert en scene der stjernen legger utfor Helsetkopen-stupet med motorsykkel og fallskjerm, og en slåsskamp-på-taket-av-et-tog sekvens fra Romsdalen. Vi får se Kylling bru på Verma bli sprengt i filler også. Slapp av, bare filmtriks.

Fullt så gøy er det ikke at filmen hevder at disse scenene, filmens beste, utspiller seg i de østerrikske alpene. Men, men. Man kan ikke få alt her i verden. Besøk fra Tom Cruise får holde.

Men tilbake til hovedsaken. Nemlig at det er noe litt traust ved «M:I 7½». Vi snakker ikke om et dramatisk fall i kvalitet. Snarere om at actionsekvensene føles en smule sett-det-før, en generell følelse av at serien er over middagshøyden og at «Mission: Impossible»-industrien nå legger for mye vekt på at Cruise insisterer på å «gjøre alt selv».

«HAN GJØR STUNTENE SELV, VET DU»: Hayley Atwell og Tom Cruise i «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I».

Og for lite på alt det andre. Som for eksempel et smart manus.

Noe av årsaken til at undertegnede satt tilfreds, men ikke supertilfreds tilbake i kinosetet, kan skyldes at «M:I 7½» ikke er en hel film, men en halv. Del én av to. Kampen står om en «enhet» hvis fulle, hele og grusomme potensial regissør Christopher McQuarrie enten ikke kan eller vil gjøre fullt rede for i første omgang, og som kan kontrolleres og deaktiveres av en todelt nøkkel som skifter eier et utall ganger i løpet av del én.

Enheten har omkalfatrende egenskaper, såpass skjønner vi, og det er mange som ønsker å tilrane seg den. Regjeringer, finansfolk, etterretningsorganisasjoner, simple lommetyver (Hayley Atwell som Grace).

Den er en slags kode, en «selvlærende, selvbevisst digital parasitt», sitat Benji (Simon Pegg), som i de gale hendene vil kunne snu opp ned på selveste virkelighetsoppfatningen vår.

BLOND, ISKALD: Tom Cruise og Vanessa Kirby i «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I».

«Fake news», paranoia og kunstig intelligens der, altså. Kjempepopulære greier i 2023, så ikke rart mange er ute etter nøkkelen. Vår helt Ethan Hunt (Cruise) er det ene mennesket som innser viktigheten av å destruere dommedagsvåpenet.

Tiden da Cruise ønsket å være «seriøs» skuespiller, er tilsynelatende over. 61-åringen er actionhelt på fulltid nå, og hovedoppgaven hans i «M:I 7½» er 1: å se morsk ut, 2: å gjøre sine egne stunts (du har vel fått med deg at han gjør sine egne stunts!?!).

Han prøver seg på litt selvironi av Roger Moore-skolen. Men som type, som karakter, blir han i «M:I 7½» i stor grad overskygget av de mange kvinnene.

Atwell er nevnt. Den elegante britiske lommetyven som stikker fingrene i feil lomme, og havner på dypt vann. «Den hvite enken», Vanessa Kirby, kjenner vi fra før – like kjølig og blond som sist. Pom Klementieff stjeler de fleste scenene hun er med i, spesielt biljakten i Roma, som psykopaten Paris, en bøllejente som aldri har det mer gøy enn når hun meier ned parkerte motorsykler fra førersetet i det som ser ut som en blanding av en SUV og en tanks.

INGRID BERGMAN MED AUTOMATVÅPEN: Rebecca Ferguson i «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I».

Og så er det svenske Rebecca Ferguson. Hun funker ikke alltid så godt i andre filmer. Men i «Mission: Impossible»-sammenheng minner hun om en slående, sparkende, kniv-kjempende, skarpskytende Ingrid Bergman.

Når vi tar med Ving Rhames som Luther, samt skurkene (Esai Morales, Henry Czerny, Cary Elwes), aner vi et mønster: Menneskene i denne filmen er stort sett godt voksne. Å løpe omkring og forsøke å få tak i en dings for å redde verden, er ikke en typisk aktivitet for middelaldrende. Men den relativt høye gjennomsnittsalderen gir unektelig «M:I 7½» en velkommen gravitas.

Det er ikke den beste «Mission: Impossible»-(halv)filmen, dette. Det må jeg si. Og den ga meg ikke et like stort kick som «Top Gun: Maverick» gjorde for et år siden.

Jeg hadde ikke forventet at jeg skulle foretrekke «Indiana Jones and the Dial of Destiny» fremfor «M:I 7½», heller. Men siden du spør: Det gjorde jeg faktisk. (De to filmene har en rekke ting til felles).

Ingen av dem hamler opp med den mer kunstneriske og nyskapende «John Wick: Chapter 4».

TOM CRUSE FORBEDRER NATUREN: Scene fra innspillingen av «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I» på Helsetkopen, Noreg.

Men bra? Jada. Samvittighetsfullt vellaget. Spesielt de «norske» sekvensene. Spesielt klimakset på Kyllingbruen, i de østerrikske alpene ...

Ditt oppdrag, om du skulle velge å akseptere det, er å løse kinobillett. Det synes jeg du skal gjøre. Neste gang, i del to om ett år, skal vi åpenbart til havets bunn. Mye tyder på at de undersjøiske scenene er innspilt på norsk kontinentalsokkel, de også.