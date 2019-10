FILMROLLE: Olivia DeJonge får ettertraktet jobb på filmlerretet. Foto: Jacopo Raule / Getty og AP

Hun skal spille Priscilla Presley

Australske Olivia DeJonge (21) skal fylle rollen som Priscilla Presley i den kommende filmen om Elvis.

Det melder filmnettstedet Deadline.

Australske Baz Lurmann (57), som har regien, sier at han mener DeJonge har evnen til å manifestere «den komplekse dybden og tilstedeværelsen» som har gjort at Priscilla er blitt et ikon i seg selv.

– Hun er en ekstremt talentfull ung skuespiller og den perfekte motspillere til Austins Elvis, sier han.

Fra før er det nemlig kjent at amerikanske Austin Butler (28) skal spille Elvis i filmbiografien, som får premiere 1. oktober 2021.

Butler er best kjent fra kjent fra «The Shannara Chronicles», «Once Upon a Time ... in Hollywood» og «The Dead Don’t Die» – i tillegg til å være kjent som kjæresten til skuespiller og sanger Vanessa Hudgens (31).

HOVEDROLLE: Austin Butler skal spille rockeikonet. Foto: O'Connor/AFF-USA.com

DeJonge har tidligere spilt i skrekkfilmen «The Visit», og hun er kjent fra Netflix-serien «The Society».

Når livshistorien til The King of Rock skal festes til filmrullene, spiller Priscilla en sentral rolle. Hun var bare 14 år da hun ble kjæreste med den ti år eldre stjernen. De giftet seg drøyt fire år senere – i 1967. Året etter kom datteren Lisa Marie (nå 51) til verden.

I 1973 var imidlertid ekteskapet over, og bare fire år senere døde Elvis.

En annen sentral figur i Elvis’ liv og i filmen, er manager Colonel Tom Parker, kjent som CoL. Tom. Han døde i 1997. Det er Tom Hanks (63) som skal gi manageren liv på lerretet.

Filmen følger Elvis’ liv fra fattigdom til legende, og følger forholdet til Parker over to tiår.

Regissør Luhrmann, kjent for blant annet «Romeo og Julie», «Moulin Rouge!», «The Great Gatsby» og «Australia», har skrevet manuset sammen med Craig Pearce (52), også sistnevnte fra Australia.

Priscilla Presley, som nå er 74 år, har så langt ikke kommentert at DeJonge skal spille henne i filmen. De Jonge selv er også taus om oppdraget.

