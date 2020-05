FILMSKAPERE: Deborah og Zack Snyder på europapremieren til «Suicide Aquad» i London i august 2016. Foto: Daniel Leal-Olivas / PA Wire

Klipper om «Justice League»: – Det blir en helt ny greie

Regissør Zack Snyder lover en helt ny versjon av «Justice League» i 2021.

«Justice League» med Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot og resten av DC-heltene kom i 2017.

Zack Snyder var regissør og med på manussiden i filmen, men han og produsentkona Deborah Snyder måtte trekke seg etter at deres 20-årige datter tok sitt eget liv.

Joss Whedon tok over regissørstolen, filmet flere scener på nytt og endret filmen betydelig. Helt siden filmens premiere har flere og flere fans bedt om å få Zack Snyders versjon av filmen, ifølge Hollywood Reporter.

STJERNER: Ezra Miller som The Flash, Ben Affleck som Batman og Gal Gadot som Wonder Woman i «Justice League». Foto: DC Comics/Warner Bros. /SF Studios

De har brukt emneknaggen #ReleasetheSnyderCut for å kreve å få se originalregissørens visjon. Flere gikk så langt som til å kjøpe reklameplass på Times Square i New York og til å få noen til å fly med et banner med påskriften over konferansen Comic-Con.

Dagen etter toårsdagen for premieren i november, ble Snyder-ekteparet oppringt av agenten sin. Ifølge HR sa han at Warner Bros.-sjef Toby Emmerich hadde lagt merke til bevegelsen, og at han ville vite om de var villige til å lage en ny versjon.

Onsdag bekreftet Zack Snyder at svaret på det spørsmålet er «Ja». På slutten av en nett-visning av «Man of Steel», sa han at hans versjon av «Justice League» er virkelig og at den etter planen kommer på HBO Max, strømmetjenesten som lanseres 27. mai, en gang i 2021.

Så langt er det ikke avgjort om filmen vil slippes som en nær fire timer lang «director’s cut», eller deles opp i seks kapitler. Men ekteparet er i gang med å samle sammen flere av medarbeiderne som jobbet med postproduksjonen av filmen for å klippe og lydlegge filmen på ny samt legge til nye og ferdigstille påbegynte visuelle effekter.

Enkelte av skuespillerne vil også spille inn ny dialog.

– Det blir en helt ny greie, og spesielt for dem som har sett filmen, en helt ny opplevelse som skiller seg fra den, sier Snyder.

Han oppgir at han til dags dato fremdeles ikke har sett versjonen som fikk kinopremiere.

Ifølge bransjemagasinet er kostnadene anslått til mellom 20 og 30 millioner dollar av to ulike kilder. Produsentene har ikke kommentert dette.

Ifølge Box Office Mojo spilte «Justice League» inn 658 millioner dollar på verdensbasis.

Snyder har tidligere regissert «300», «Watchmen», og «Sucker Punch», og er nå i postproduksjon med «Army of the Dead».

Publisert: 20.05.20 kl. 22:45

