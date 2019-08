TOPPTRENT: Silje Salomonsen spiller Kim som er tidligere proffsyklist. Foto: Ape&Bjørn / Norsk Filmdistribusjon

Silje Salomonsen la seg i topptrening for å spille syklist: – Var totalt vrak etterpå

For hovedrollen i en komedie om sykkeldoping måtte Silje Salomonsen (41) følge et strikt treningsprogram, bestige Mont Ventoux – og spille mot en elefant.

Salomonsen, mest kjent fra Stavanger-bølgen i norsk film, har nå hovedrollen i Jannicke Systed Jacobsens nye komedie. Der spiller hun den tidligere proffsyklisten Kim som innrømmer doping – og som opplever at livet rakner som konsekvens.

Fakta Silje Salomonsen * Skuespiller, kjent fra «Mongoland» (2001), «Eventyrland» (2013) og «Now It’s Dark» (2018). * Har hovedrollen i «Hjelperytteren» som har premiere 30. august. * Gift med regissør Arild Østin Ommundsen som hun ofte samarbeider med. * Filmparet holder på å ferdigstille familiefilmen «Søstre» med sine egne barn Vega (9) of Billie (5) i hovedrollene.

Salomonsen selv opplevde mange fall på veien til å se ut som en troverdig eks-sykkelproff.

– Jeg har bare drevet med yoga. Jeg er veldig lite glad i mosjon, og spesielt lite glad i fart og spenning, sier hun til VG om sitt forhold til trening.

Hun gikk like fullt helhjertet inn i prosjektet: Hun snakket med ekssyklister og idrettsfolk, hadde PT og tre økter i uken på Stavanger Idrettsklinikk. Solomonsen fikk også henge på syklist Stine Borgli på trening.

KONKURRENTER: Agnes Kittelsen er en av de mange motspillerne Salomonsen har i «Hjelperytteren». Foto: Ape&Bjørn / Norsk Filmdistribusjon

– Jeg var på økter der jeg ble dratt gjennom hvordan en daglig treningsøkt for en syklist kunne vært, bare at vi halverte vektene. Jeg var helt totalt vrak etterpå. Jeg er fleksibel på overkroppen, men lårmuskulaturen er ikke den beste, medgir Salomonsen.

Hun hadde også mange sykkeløkter på egen hånd – med vekslende hell.

LEGGER SEG FLAT: Kimberley Karlsen skal beklage dopingen, men alt går ikke etter planen. Foto: Ape&Bjørn / Norsk Filmdistribusjon

– Jeg sykler vanligvis en DBS med barnesete som jeg leier ned bakkene, så dette var så jeg skulle føle meg i ett med sykkelen. Det som er drit, er at du henger fast i pedalene: Du klikker deg inn og setter utfor. Det er kjempeskummelt, og jeg datt ganske mange ganger, sier hun og utdyper:

– Når du ikke har trent opp refleksen å snappe ut av låsen, og har nye sko og nye låser, får du ikke beina ut. Du kjenner at du faller, og det føles som om det tar tre minutter uten at du har sjans til å ta deg for. Det ser også ganske dumt ut når du velter rundt på flat vei!

– Må gi deg hen til fallet

Salomonsen sier hun slapp fra de mange fallene med blåmerker, til tross for at noen av dem fant sted på såpass skrekkinngytende veier som Tour de France-etappen Mont Ventoux i Frankrike med gjennomsnittlig stigning på 7,2 prosent:

DUO: Agnes Kittelsen og Silje Salomonsen i «Hjelperytteren». Foto: Ape&Bjørn / Norsk Filmdistribusjon

– Det er en kjent etappe, folk har dødd der. Det var tåke og bratt ned på den ene siden og ikke autovern. De som kommer nedover kjører i sinnssykt fart. Jeg var helt alene og skulle sykle én kilometer av gangen. Så skulle jeg renne ned, snu – og så starte i den bratte bakken opp igjen. Du har ikke sjans til å få fart. Når du klikker deg fast i skoene må du bare gi deg hen til fallet – litt som Kim i filmen, påpeker skuespilleren.

Revet med av sykkelfetisj

Etter mye sykling på en sykkel til 40.000 kroner, kjente også skuespilleren at hun ble delvis bitt av basillen:

– I starten var det SÅ kleint å sykle rundt i gatene. Jeg synes det er så stygt med sykkelutstyr som alle går rundt med, men så begynte jeg å kjenne at jeg ble glad i den fetisjen der – jeg ble litt revet med, innrømmer Silje.

SPESIELL MOTSPILLER: Salomonsen måtte til Danmark for å spille mot en elefant. Foto: Ape&Bjørn / Norsk Filmdistribusjon

Selv relaterer hun hverken til jukset eller vinnerviljen til hovedpersonen.

– Men jeg kan relaterte til å stå standhaftig på sitt i stedet for å føye seg og gjøre sånn andre vil, sier hun.

Elefant som motspiller

I filmen spiller Salomonsen mot blant andre Agnes Kittelsen, Espen Klouman Høiner, Nader Khademi og Henriette Steenstrup – og en elefant:

– Det er veldig kjekt med kolleger. Jeg er jo vant til å være mye alene på Vestlandet, sier hun med et flir og legger til:

– Den mest spesielle motspilleren jeg hadde var en elefant. Vi måtte til et sirkus i Danmark og finne en gammel elefantpasser med en gammel elefant som var så snill at han gikk rundt løs på en fotballbane. Men når du kommer nærme, er han sinnssykt svær. Jeg kjenner at han kan knocke meg ned ved bare å vifte med snabelen. Å ha en samtale med denne elefanten – det var litt spesielt.

Publisert: 28.08.19 kl. 09:52