PAR: Hugh Grant og Anna Eberstein på SAG-prisutdelingen i Los Angeles i januar. Foto: MONICA ALMEIDA / REUTERS

Hugh Grant i bråk med Romas renovasjonssjef

Hugh Grant (58) sier han beskyttet sin svenske kone Anna Eberstein (40) da han tok mobilen fra en kvinne som viste seg å være sjef for renovasjonsvesenet i Roma.

Flere medier har omtalt hendelsen og hevdet at Hugh Grant trodde kvinnen var en paparazzi-fotograf. Dette avviser Grant selv på Twitter, der han lenker til Daily Mail.

«Sukk. Jeg var aldri i nærheten av å tro denne personen var en paparazzi. Eller prøvde å filme meg eller kona. Paprazzifotografer har ikke mobiltelefoner. Og telefonen var ikke vendt mot oss. Men hun stakk veldig frekt fram foten foran kona mi som var i ferd med å gå forbi et kamera. Jeg protesterte.»

Ifølge The Times filmet Luisa Melara, sjef for renoveringsselskapet AMA, ulovlig dumping av søppel da Grant skal ha tatt fra henne mobilen.

Det er søppelkrise i Roma for tiden og ordfører Virginia Raggi har anklaget innbyggerne for å ikke resirkulere godt nok. AMA har fått kritikk for å angivelig dumpe søppel på gatehjørner.

Melara forteller til The Times at hun filmet folk fra en restaurant som dumpet søppel ulovlig da Grant kom forbi.

– Jeg var i ferd med å filme da jeg registrerte at et par holdt på å passere rett foran kameraet. Jeg ante ikke at det var Hugh Grant.

Renoveringssjefen sier hun stakk foten ut for å signalisere til paret at de ikke skulle gå rett foran henne.

I videoen, som ble frigitt av AMA og blant annet er publisert av Il Tempo, hører man først en kvinne si på engelsk «Unnskyld, hva var det du gjør? Det er hyggelig!» før hun legger til på svensk «Faen ...». Deretter hører man en stemme som angivelig er Grants si «Ikke stikk foten din ut foran kona mi!»

– Grant, som var bak meg, strakk seg over og tok telefonen min. Jeg tok den tilbake og han sa «Du er uhøflig», sier hun og fortsetter:

– Jeg sa det samme til ham mens en kollega forklarte for ham at jeg var leder av Romas renovasjonsselskap.

Publisert: 06.07.19 kl. 04:38