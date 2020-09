I RETTEN: Ron Jeremy i rettssalen i Los Angeles 26. juli i år. Foto: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pornoskuespiller Ron Jeremy siktet for 20 nye overgrep

Den varetektsfengslede 67-åringen er siktet for enda flere overgrep og voldtekter enn de han allerede er siktet for.

Det ble klart under en høring i Los Angeles tirsdag, melder CNN.

Påtalemyndigheten la frem hele 20 nye punkter, som dreier seg om grove overgrep mot 13 kvinner siden 2004, deriblant voldtekter. Den yngste av kvinnene skal ha vært 15 år.

Den ferskeste anklagen skal stamme fra en første nyttårsdag i år.

Pornostjernen Ron Jeremy ble i juni i år siktet for seksuelle overgrep, deriblant tre voldtekter, mot fire kvinner i perioden 2014–2019. Selv har han konsekvent nektet skyld.

67-åringen nektet også skyld for de nye 20 punktene mandag.

Neste rettsmøte er satt til 28. oktober.

Blir Jeremy dømt, er strafferammen på 250 års fengsel.

NEKTER SKYLD: Ron Jeremy, her i prat med forsvarer Stuart Goldfarb i sommer. Foto: David McNew / Pool Getty Images

Dommeren avslo i sommer å redusere kausjonen som er satt til 60 millioner kroner, og Jeremy sitter bak murene i Los Angeles i påvente av rettssak.

Det er påtalemyndigheten i Los Angeles som har tatt ut tiltale mot 67-åringen, som egentlig heter Ronald Jeremy Hyatt.

Jeremy er betraktet som en stjerne, dog falmet, innen pornoindustrien. Han har siden 70-tallet spilt i over 2200 filmer og er brettet ut i 2001-dokumentaren «Porn Star: The Legend of Ron Jeremy». Ingen andre pornoskuespillere kan skilte med så mange opptredener.

Han figurerte også i realityserien «The Surreal Life» i 2005.

I 2011 besøkte Jeremy Norge for å overraske deltagerne i norske «Big Brother» på TV 2. Der nølte han ikke med å forsøke seg på nærkontakt med kvinnene i huset.

