DREPT: Sharon Tate, her avbildet i 1968, ett år før hun ble brutalt tatt av dage. Foto: AP

Søsteren brast i gråt da hun så kopien av Sharon Tate i «Once Upon a Time»

Debra Tate hadde håpet at filmen ville handle mer om hennes drepte søster enn den gjorde, men ble likevel rørt til tårer.

50 år etter det bestialske drapet på den høygravide, 26 år gamle skuespilleren Sharon Tate, er den makabre historien aktuell i ny kinofilm – «Once Upon a Time ... in Hollywood».

Debra Tate, søster til Sharon, har sett filmen og innrømmer til Vanity Fair at hun på forhånd var litt usikker. Hun fikk manuset til gjennomlesing av regissør Quentin Tarantino (56), og hun innså at filmen kom til å dreie seg aller mest rundt de fiktive rollefigurene til Leonardo DiCaprio (44) og Brad Pitt (55), og ikke Tate (spilt av Margot Robbie (29)).

Margot Robbie til VG: – En hyllest til Sharon

Debra Tate sier at det var hennes oppriktige ønske at Quentin Tarantino skulle presentere historien, og at hun absolutt så for seg Margot Robbie i rollen.

– Men det var ikke den filmen han hadde laget. Det visste jeg, og det hadde jeg forståelse for, forklarer Debra Tate, som var 16 år da storesøsteren ble drept av Charles Manson og hans «disipler».

Drapene som rystet Hollywood: Historien om Charles Manson

STJERNELAG: F.v.: Quentin Tarantino, Brad Pitt Margot Robbie og Leonardo DiCaprio på filmpremieren i Hollywood 22. juli. Foto: NINA PROMMER / EPA

I dag er Debra Tate 66 år – og ydmyk overfor den jobben Tarantino har gjort.

– Det er umulig for meg å si til en som har gjort et så fantastisk arbeid og vist så mye respekt og ærbarhet rundt en spesiell hendelse at han i stedet burde lage min versjon av saken. Selv om jeg virkelig skulle ønske han hadde gjort det, sier hun.

Debra Tate innrømmer at hun uansett ble sterkt grepet da hun så filmen, ikke minst fordi Margot Robbies stemme er så lik stemmen til hennes avdøde søster.

– Jeg ble så rørt at jeg begynte å strigråte. Det var som å se søsteren min igjen nesten 50 år senere, sier hun og legger til at forsiden på T-skjorten hun bar ble klissvåt.

«Once Upon a Time ... in Hollywood» hadde denne uken premiere i USA og dukker opp på norske lerreter i midten av august. Det er første gangen Pitt og DiCaprio spiller mot hverandre.

VG møtte filmstjernene i Cannes i vår: – Det var utrolig lett!

SØSTEREN: Debra Tate, her avbildet for noen år siden. Foto: Ben Margot / AP

Handlingen utspiller seg i Los Angeles i 1969 og handler om Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), en tidligere skuespiller i en westernserie, og hans «body double» Cliff Booth (Brad Pitt).

De to sliter med å holde liv i karrieren i en bransje med store omveltninger, og historien fletter seg her inn i virkelige hendelser.

Dalton er nærmeste nabo med Sharon Tate og ektemannen, regissør Roman Polanski. Drapet på høygravide Tate sjokkerte hele verden. Sammen med fire andre ble Tate funnet slaktet ned i Tates og Polanskis eget hjem.

Hvem er Polanski? Se dokumentaren om hans dramatiske liv

Charles Manson døde i 2017, 83 år gammel.

Publisert: 27.07.19 kl. 15:32