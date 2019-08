BLIR EKTEMANN: Aksel Hennie her fra premieren på «Skjelvet» i fjor Foto: Frode Hansen

Filmfestivalen i Haugesund: Aksel Hennie skal gifte seg

I en pressemelding fra filmfestivalen i Haugesund kommer det frem at skuespilleren ikke vil delta på dagens «Walk of Fame»-avduking. Årsak: Han er «kidnappet» til sitt eget utdrikningslag.

– Vi synes det er veldig leit at Aksel Hennie ikke kunne komme til Haugesund for å motta denne hederen likevel. Det er selvsagt en forutsetning at mottaker av denne æren er tilstede under avdukingen, så Aksel ble satt i en ordentlig knipe i dag morges. Vi håper likevel han får et fantastisk utdrikningslag, og vi heier så klart på kjærligheten, sier festivaldirektør, Tonje Hardersen i pressemeldingen.

Der står det også at det var flere kompiser som «kidnappet» Hennie lørdag morgen.

Avdukingen vil foregå som planlagt klokken 14.00 med Anne Marit Jacobsen tilstede, og vi håper at dere ønsker å være med på å hedre denne fantastiske skuespilleren.

Hennie og samboeren Karoline Hegbom har et barn sammen.

Publisert: 17.08.19 kl. 13:26 Oppdatert: 17.08.19 kl. 13:37

