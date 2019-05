NY OSLOFILM: Joachim Trier, her på Filmfestivalen i Haugesund der «Thelma» åpnet festivalen i 2017. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

Ny film fra Joachim Trier: – Denne gangen er det en kjærlighetshistorie

Regissøren kommer med ny film som sammen med «Reprise» og «Oslo, 31. august» danner en trilogi. «Verdens verste menneske» er skrevet spesifikt for skuespillerne i hovedrollene.

– Jeg visste ikke at det skulle bli en trilogi. Da vi lagde «Oslo, 31. august», ville jeg egentlig at den skulle være veldig annerledes enn «Reprise», men gjennom to filmer lærte jeg mye om hvem jeg var som historieforteller, sier Trier til VG og legger til:

– Det handler om store spørsmål gjennom små fortellinger: Eksistens, det å føle seg utenfor. Så jeg skjønte at det var noe felles, og at jeg ikke skulle skamme meg så mye for det.

MAKKERE: Joachim Trier og Eskil Vogt forografert i 2011, da de var nominert til Nordisk Råds Filmpris for «Oslo, 31. august». Foto: Helge Hansen / VG

Sammen med manusforfatter Eskil Vogt, som Trier samarbeidet med på begge de to nevnte filmene i tillegg til «Louder Than Bombs» (2015) og «Thelma» (2017), begynte han å skrive et nytt manus i fjor. Ifølge regissøren begynte formen å ligne på der han og Vogt startet, med mennesker i Oslo og samfunnstematikk.

Humor og melankoli

– Da fant vi ut at vi skal akseptere at vi lager en Oslo-fortelling igjen. Det er en løsrevet historie, men som er tematisk beslektet med de andre. Denne gangen er det en kjærlighetshistorie, påpeker Trier.

Han mener «Reprise» (2006) handler om vennskap og at «Oslo, 31. august» handler om ensomhet og utenforskap.

– «Verdens verste menneske» handler mer om det å prøve å forstå hvem man er gjennom en lengsel etter kjærlighet og kontakt. Det er mye komikk i det også. Humor og melankoli er er blitt vår greie, sier han.

PRISVINNER: Renate Reinsve da hun mottok Heddaprisen for Beste kvinnelige medspiller på Nationaltheateret i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Skrev roller for skuespillerne

Hovedrollene som Julie og Aksel spilles av Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie. Reinsve har vært å se i TV-seriene «Hvite gutter», «Nesten voksen» og «Roeng», og hadde også en liten rolle i «Oslo, 31. august». Danielsen Lie samarbeidet med Vogt og Trier i de to første filmene i trilogien.

– Jeg har hatt veldig lyst til å jobbe med Renate Reinsve. Jeg møtte henne da hun kom inn på casting til «Oslo, 31. august» rett inn fra teaterhøgskolen. Jeg mener hun er en av de tydeligste skuespillerne vi har i Norge, men hun har sjokkerende nok ikke hatt en hovedrolle i norsk film. Jeg skrev rollen til henne, forteller Trier.

– Vi har savnet å jobbe med Anders. Etter hvert er han blitt en stjerne og har gjort mye internasjonalt, særlig i Frankrike. Det å få lov å jobbe med ham igjen gleder jeg meg til.

CANNES: Skuespillerne Tone B. Mostraum, og Ingrid Olava, manusforfatter Eskil Vogt, regissør Joachim Trier, hovedrolleinnehaver Anders Danielsen Lie og kulturminister Anniken Huitfeldt på den røde løperen i Cannes i 2011. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

Regissøren opplyser at resten av rollene skal castes til høsten og opptak starte i 2020. De skal spille inn over flere årstider, siden handlingen skal gå over flere år – vi følger Julie i slutten av 20-årene og også litt inn i 30-årene.

– Det er veldig viktig for meg når jeg lager filmer i Oslo at vi bruker byen og årstidene. Vi skal ha både vinter-, vår- og sommeropptak. Skiftene i årstid er det som også er gøy med å lage film i Norge, sier han.

Sikter mot Cannes 2021

Etter planen skal filmen være klar høsten 2021.

– Vi sikter mot Cannes 2021. Andre har vært opptatt av at «Thelma» ikke var en Cannes-film. Det er kanskje riktig, at det var mer en sjangerfilm. Nå som vi er litt tilbake til komediedrama, passer det kanskje bedre. Men det gjenstår å se, understreker Trier.

I 2011 ble «Oslo, 31. august» valgt ut til sideprogrammet Un Certain Regard på filmfestivalen i Cannes, mens Trier og Vogt i 2015 var i hovedprogrammet med «Louder Than Bombs». Festivalen var også interessert i deres «Reprise», men denne ble ikke ferdig i tide til Cannes.

