ARRESTFOTO: Stacey dash på politiets «mugshot» mandag. Foto: Pasco County Sheriff's Office

«Clueless»-stjernen Stacey Dash siktet for vold mot ektemannen – nekter skyld

Filmstjernen (52) ble pågrepet i sitt hjem i Florida mandag etter et voldelig sammenstøt med sin ferske ektemann.

Nå nettopp







Hendelsen har fått stor oppmerksomhet i amerikanske medier. Både video av arrestasjonen og lydklipp av da Dash selv ringte nødnummeret for å tilkalle politiet, er lekket ut.

Nå er det klart at Dash, best kjent fra 1995-ungdomsfilmen «Clueless», nekter skyld. Det kommer frem av rettsdokumenter, melder nyhetsbyrået WENN.

I telefonsamtalen med 911 forklarte Dash rolig at hun hadde vært i klammeri med ektemannen, Jeffrey Marty, og at han hadde tatt kvelertak på henne. Han på sin side hevder at hun slo ham i ansiktet.

les også Nick Nolte om dette bildet: – Jeg så sinnssyk ut

Da politiet rykket ut til ekteparets hjem i Pasco County, skal ektemannen ha hatt kloremerker på den ene armen, mens Dash angivelig ikke bar preg av å ha blitt angrepet.

Skuespilleren fremsto lavmælt og ydmyk da hun ble påsatt håndjern, men stilte seg uforstående til hvorfor hun ble pågrepet, siden hun hevdet hun handlet i selvforsvar.

Dash satt i varetekt i ett døgn før advokat-ektemannen betalte kausjonen på nærmere 5000 kroner.

Paret giftet seg i fjor vår etter bare ti dagers bekjentskap. Begge har barn fra tidligere ekteskap. To barn befant seg i huset da krangelen fant sted.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FILMSKUESPILLER: Stacey Dash, her på Oscar-utdelingen for en del år siden. Foto: DAN STEINBERG / R-STEINBERG

Dash får utnevnt en offentlig forsvarer, siden hun angivelig ikke har råd til en privat.

Dash, som også har jobbet som reporter for Fox News, har spilt i en rekke serier og filmer siden «Clueless, deriblant «100 Girls» i 2001. Hun har imidlertid til gode å figurere i de store kassasuksessene. På filmnettstedet IMDb står 52-åringen oppført med flere nye prosjekter.

På Instagram, der hun har 143.000 følgere, poster Dash jevnlig innlegg fra livet sitt. der kommer det frem at hun er sterkt engasjert og personlig kristen.

KLASSIKER: «Clueless»-hovedrolleinnehaver Alicia Silverstone (i midten) omgitt av avdøde Brittany Murphy (t.v.) og Stacy Dash Foto: SCANPIX

Publisert: 02.10.19 kl. 21:43







Mer om