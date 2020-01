ABBORNEKT: Leonardo DiCaprio, her på «Once Upon a Time ... In Hollywood»-premiere i Los Angeles 22. juli. Foto: NINA PROMMER / EPA

Leonardo DiCaprio stilte matkrav

Ifølge Aftonbladet skal både Leonardo DiCaprio og River Phoenix ha krevd at menyen på Golden Globes måtte byttes ut – bare dager før prisutdelingen.

Det skriver den svenske journalisten Magnus Sundholm, som selv er medlem i Hollywood Foreign Press Association (HFPA), organisasjonen som arrangerer Golden Globes og stemmer fram vinnerne.

Ifølge Sundholm var maten bestilt, pressebildene tatt og menyene allerede trykket opp da kravene kom fra skuespillernes representanter.

Film- og TV-prisen går av stabelen søndag 5. januar, og både DiCaprio og Phoenix er nominert – for henholdsvis «Once Upon a Time ... In Hollywood» og «Joker».

Journalisten hevder at DiCaprios folk krevde at hovedretten, chilensk havabbor, ble fjernet. Den skal ha vært i konflikt med skuespillerens miljøengasjement.

NOMINERT: Joaquin Phoenix i «Joker». Foto: Niko Tavernise / Warner Bros. Pictures

For Joaquin Phoenix skal det ha vært desserten som var problemet. Ifølge Sundholm var det uakseptabelt for skuespilleren, som er veganer og forkjemper for dyrevelferd, at sitronmoussen kunne inneholde melkeprodukter.

Kravene betyr at Golden Globe i tillegg til å måtte komme opp med alternative retter, må ta nye pressebilder og trykke opp over tusen nye menyer.

Aftonbladet skriver også at representanter for Brad Pitt og Jennifer Aniston har stilt krav om at de to ikke blir filmet i samme TV-bilde i løpet av sendingen.

Netflix har hele 17 vinnermuligheter under prisutdelingen. Det er over dobbelt så mange som neste konkurrent, Sony Pictures, som har åtte. Stellan Skarsgård har også vinnersjanse for rollen i «Chernobyl». For tiden er han aktuell i den kritikerroste norske kinofilmen «Håp».

Det er medlemmene av HFPA som stemmer fram både de nominerte og vinnerne av Golden Globes. De er en eksklusiv presseorganisasjon med rundt 90 medlemmer med svært strenge krav for å ta opp nye.

I mai skrev The Wrap at HFPA hadde avvist samtlige fem søknader om medlemskap, og at to av medlemmene anklaget andre medlemmer for å ha brukt mobbemetoder og drevet en ufin kampanje mot norske Kjersti Flaa.

En anonym kilde i organisasjonen hevdet til The Wrap at rundt 40 prosent av de nåværende medlemmene er over 65 år, og at minst fem er i 90-årene. HFPA selv oppgir at de har tatt opp 17 nye medlemmer det siste tiåret.

