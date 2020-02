Harvey Weinstein ført ut i håndjern – anker dommen

Harvey Weinstein ble mandag eskortert ut av rettsalen i håndjern etter å ha blitt kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt mot to kvinner.

Oppdatert nå nettopp

Like før klokken 18 norsk tid melder blant annet nyhetsbyrået AP og flere amerikanske medier at Harvey Weinstein er funnet skyldig i å ha voldtatt en kvinne, og for seksuelle overgrep mot en annen.

Han var tiltalt for fem forskjellige forhold, og funnet skyldig i to av sakene.

Han er ifølge AFP frikjent for de alvorligste tiltalepunktene, som innebar overlagt voldtekt.

Dommeren i saken har besluttet at Weinstein skal bli fengslet umiddelbart, selv om straffeutmålingen ennå ikke er klar.

AFP melder at Weinstein vil anke saken.

Nektet straffskyld

67-åringen var tiltalt for å ha voldtatt skuespilleren Jessica Mann på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget sin tidligere assistent Mimi Haley til munnsex i hans leilighet i New York i 2006.

– Tiltalte kjørte bare brutalt over verdigheten og livene til disse kvinnene, og han undervurderte dem, sa aktør Joan Illuzzi i sin sluttprosedyre, ifølge Reuters.

Forsvareren til Weinstein, Donna Rotunno, sa i sin sluttprosedyren at kvinnene som har kommet med beskyldningene har overdrevet.

– De selv er ansvarlige for valgene de tar for å fremme sine egne karrièrer, skal hun ha sagt ifølge Reuters.

Bakgrunn: Fem kjappe punkter om Weinstein-saken

Rettssaken i New York har pågått siden januar. Aktoratet tegnet i sin sluttprosedyre et bilde av Weinstein som en serieovergriper.

Hollywood-mogulen har beklaget sin oppførsel, men avviser at han har gjort noe ulovlig og hevder han er uskyldig. Hans forsvarere fastholdt i sluttprosedyren at forholdet som han hadde til de to kvinnene, var gjensidig.

Saken er blitt fulgt med stor interesse av mange, ikke minst i Hollywood.







ANKOM MED GÅSTOL: Harvey Weinstein ankom retten mandag hengende over sin gåstol.

Over 100 kvinner har stått frem

I oktober 2017 avslørte The New York Times og New Yorker hvordan Weinstein hadde betalt en rekke kvinner som anklagde ham for seksuell trakassering i flere tiår.

Kort tid etter gikk emneknaggen #metoo viralt i sosiale medier, hvor menn og kvinner verden over gikk ut med historier om seksuelle krenkelser.

Ifølge The Guardian har over hundre kvinner, blant dem filmstjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, tidligere stått fram og anklaget Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

I mai i fjor inngikk han forlik med flere titalls kvinner og betalte til sammen 25 millioner dollar i erstatning mot å slippe å innrømme overgrep.

Skuespiller Ashely Judd er en av de som har anklaget Weinstein for seksuell trakassering.

Etter kjennelsen er klar mandag skriver hun på Twitter:

«For kvinnene som har vitnet i denne saken, og gått gjennom et traumatisk helvetet, dere har gjort jenter og kvinner overalt en stor tjeneste»

I den aktuelle rettssaken i New York var det tatt ut tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot Jessica Mann og Mimi Haley.

Sopranos-skuespilleren Annabella Sciorra, var en av fem kvinner som aktoratet hadde innkalt som vitner for å kaste lys over saken Weinstein er tiltalt for.

I rystende detalj fortalte skuespilleren hvordan Weinstein trengte seg inn i leiligheten hennes i Los Angeles på begynnelsen av 1990-tallet og voldtok henne.

Weinstein er ikke tiltalt for å ha voldtatt Sciorra, ettersom den angivelige voldtekten er foreldet.

Harvey Weinstein og broren Bob grunnla filmselskapet Miramax Films og senere The Weinstein Company. De har vunnet en rekke prestisjetunge priser.

Som følge av anklagene om seksuell trakassering, har Harvey Weinstein blitt sparket fra sitt eget selskap, utvist fra Oscar-akademiet og skilt fra sin kone.

Publisert: 24.02.20 kl. 17:44 Oppdatert: 24.02.20 kl. 19:43

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser