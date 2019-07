Aniston blåser av pupperykter

- men filmstjernen innrømmer neseoperasjon

(VG Nett) Etter at Jennifer Aniston (38) viste seg på prisgalla i januar, har mediene spekulert i brystoperasjon.

Oppdatert 1. februar 2007

PÅ PRISFEST: Jennifer Aniston (38) på People's Choice Awards i januar. Medier hevdet etterpå filmstjernen må ha fått forstørret bysten. Foto: AP

Jennifer Aniston så sunnere ut enn på lenge, og hun hadde en liten dose rundere former enn normalt da hun kastet glans over People's Choice Awards i forrige måned. Det tok ikke mange timene før mediene rapporterte om det de mente måtte være plastisk operasjon.

- Morsomt

Rykteflommen ble ikke mindre etter at det ble kjent at Jennifer var blitt observert ved en klinikk for plastisk kirurgi i Beverly Hills.

- Dette er morsomt, sier Jennifer til bladet People. - Jeg fikk utført en nesejobb, men det var av helsemessige årsaker. Jeg har aldri sovet så godt som nå, sier filmstjernen som fnyser av skriveriene om plastisk kirurgi.

Ekte vare

- Hvor kjedelig det enn høres ut, så er disse mine, sier Jennifer om sine to attributter.

- Begge to, alt sammen. Det er mitt, sier Jennifer som med dette håper å sette en stopper for ryktene.

- Jeg er ganske fornøyd med det som Gud har utstyrt meg med, forsikrer 38-åringen som er nysingel etter bruddet med filmkjæresten Vince Vaughn.

