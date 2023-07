FILMKLARE: Billie Eilish (t.h.) har en finger med i spillet når Ryan Gosling og Margot Robbie (t.v.) snart dukker opp på kinolerretet.

Billie Eilish om «Barbie»: − Vær klar for å gråte

Billie Eilish (21) har laget låt til den nye «Barbie»-filmen, og hun bruker store ord.

«AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!», skriver den amerikanske popstjernen til sine 109 millioner følgere på Instagram.

Posten handler om Eilish’ nye låt «What Was I Made For», som slippes 13. juli. 21-åringen har holdt det hemmelig frem til nå at hun bidrar musikalsk til den nye «Barbie»-filmen.

«Vi laget denne sangen til Barbie, og det betyr absolutt all verden for meg», skriver Eilish – med store bokstaver.

«Denne filmen kommer til å forandre livene deres, og forhåpentlig vil også låten gjøre det. Vær klar for å gråte», skriver hun.

Artisten tagger også storebror og låtskrivermakker Finneas O'Connell (25). De to har hatt stort hell med filmmusikk tidligere. I fjor vant de Oscar for beste filmlåt – for James Bond-låten «No Time To Die».

Den langbente, veldreide Barbie-dukken har vært både populær og omstridt siden den ble lansert i 1959 av leketøysselskapet Mattel.

Når det for aller første gang lages en film om dukken, er det altså med ekte mennesker i rollene. Margot Robbie (32) og Ryan Gosling (42) spiller Barbie og Ken.

Filmen har verdenspremiere 21. juli, og settes opp på norske kinoer samme dag.