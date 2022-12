POPDRONNING: Taylor Swift, her på American Music Awards i Los Angeles i november.

Ny jobb for Taylor Swift – blir filmregissør

Taylor Swift (32) har skrevet filmmanus og tar selv regien.

Det bekrefter filmselskapet Searchlight Pictures, som eies av Walt Disney Company.

– Taylor er enestående artist og historieforteller i sin generasjon, og det er med ektefølt glede og følelse av privilegium at vi samarbeider med henne på denne nye og spennende reisen, sier presidentene i Searchlight, David Greenbaum og Matthew Greenfield, til Reuters.

Hva filmen handler om, er ikke kjent, men Swift har altså skrevet manuset på egen hånd.

32-åringen er i godt selskap. Searchlight Pictures står blant annet bak Oscar-belønnede filmer som «The Shape of Water» og «Nomadland».

Når Swift-filmen skal spilles inn, og når det er tenkt at den skal få premiere, er hemmelig enn så lenge. Hun har selv ikke kommentert nyheten.

Travel dame

Swift får mye oppmerksomhet for sine egne musikkvideoer, som hun ofte regisserer og selv figurerer i. Blant annet er kortfilmen til «All Too Well» kandidat i kortfilmkategorien til neste års Oscar. Men dette blir første gang hun lager langfilm.

Om artisten selv står på rollelisten, er uvisst.

Popstjernen er i vinden for tiden. Nylig tok hun storeslem under American Music Awards, og da hun for få uker siden slapp nytt album, kuppet hun de ti øverste plassene på Billboard-lista i USA.

Hun kan skilte med hele 11 Grammy-statuetter.