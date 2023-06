TV-FESTIVAL: John Goodman på Monte-Carlo Television Festival i Monaco mandag.

John Goodmans lange vei mot bedre helse

Filmstjernen John Goodman (70) har lagt om livsstilen og gått ned over 90 kilo. Denne uken er han i vinden i Monte Carlo.

Kortversjonen Skuespiller John Goodman er jurypresident denne ukens TV-festival i Monaco.

Amerikaneren er kjent fra filmer som «Roseanne», «Familien Flint» og «Den store Lebowski» og HBO-serien «The Righteous Gemstones».

Han har gjennomført livsstilsendringer ved å kutte ut alkohol, begrense matinntak og benytte seg av personlig trener.

Goodman har tidligere åpnet opp om helseutfordringer og utskiftning av begge knærne. Vis mer

Den amerikanske skuespilleren befinner seg denne uken i Monaco, der han er jurypresident under den store, årlige TV-festivalen.

– John Goodman er ganske enkelt en legende, sier festivalarrangør Laurent Puons til Variety.

– Barnebarnet mitt elsker ham, moren min elsker ham, og jeg elsker ham. Han har gjort alt og spilt hver eneste rolle som finnes. Om han ikke var leder for juryen, ville vi gitt ham prisen for livslang innsats, forklarer Puons.

Goodman stilte smilende opp for fotografene under åpningen mandag.

JURYPRESIDENT: John Goodman i Monaco.

Filmpublikum og TV-seere kjenner ham fra blant annet «Roseanne», «Familien Flint», «Den store Lebowski», «Blues Brothers», «One Night at McCool's» og «Coyote Ugly».

Men siden nevnte roller har Goodman lagt om livsstil og forandret utseende ganske merkbart.

Goodman, for tiden aktuell i HBO-serien «The Righteous Gemstones», har alltid vært åpen om at han har slitt med vekten, og han har innviet omgivelsene i gjentatte forsøk på å komme i form.

– Jeg ønsker å leve et bedre liv, uttalte han til People i 2010.

FØR: John Goodman på Golden Globe Awards i 2013.

Samme år sa han til radiovert Howard Stern at det vil være en «livslang prosess» for ham å tenke vekt og helse.

Kuttet alkohol

Goodman har også innrømmet overfor The Guardian at det til slutt ble et spørsmål «om liv og død».

– Det var på tide å stoppe, sa han i 2012.

I 2017 uttalte han til ABC News at han var vant med å gå ned mange kilo for så å få dem på igjen.

Frem til da hadde han pleid å «belønne seg selv med øl» når han hadde nådd målet.

PRISBELØNT: John Goodman under People's Choice Award i 2001.

I 2018 bestemte Goodman å kutte ut alkohol for godt. Og han begrenset matinntaket. Siden har han holdt seg stabil, ved å jobbe sakte og langsiktig, og med hjelp fra en personlig trener.

– Det handler bare om porsjonskontroll. Jeg pleide å bare dytte alt inn i munnen, uttalte Goodman til AARP.

Samtidig uttalte skuespilleren at han ikke liker å skryte av vekttapet.

– Jeg trenger ikke det, forklarte han.

Nye rutiner i sommer

I et intervju med bladet Rolling Stone fredag forteller Goodman at han nå holder seg i form ved å gå tur med hundene. Han er også blitt glad i boksing, men har ikke helt kommet i gang igjen etter pandemien.

– Jeg er lat og har ikke trent på en stund, men i sommer skal jeg komme i rutine igjen, forsikrer han.

Godmans nye kosthold inneholder mye fisk, nøtter, grønnsaker og frukt. Summen av alle omlegginger er ifølge Rolling Stone og andre medier en nedgang på over 90 kilo.

Godman har vært åpen om at han på sitt tyngste hadde store helseutfordringer. Blant annet har han byttet ut begge knærne.

– Man må gjøre seg til venn med sine skavanker, har han tidligere uttalt.

