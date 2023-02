MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPER: Malala Yousafzai, her under Oscar-lunsjen i Los Angeles for snart to uker siden.

Malala Yousafzai utfordrer normer i film om transkjønn

Fredsprisvinner Malala Yousafzai (25) skaper historie igjen – denne gang med en spesiell kjærlighetshistorie i fødelandet.

Det skjer gjennom filmen «Joyland», der Malala Yousafzai selv er eksekutiv produsent.

Kjærlighetsfilmen, som lenge var med i kampen om en plass på nominasjonslisten til neste måneds Oscar-utdeling, handler om transkjønn-tematikk i Pakistan.

– Vi må finne andre måter å utfordre de sosiale normene som fratar kvinner deres grunnleggende rettigheter og deres verdighet, sier Yousafzai til Sky News.

– Aktivisme må strekke seg lenger enn å jobbe for uavhengige organisasjoner. Filmlerretet hjelper oss med å nå ut til mennesker og gjøre oss mer tolerante overfor andre, mener 25-åringen.

Saim Sadiq (31) har regissert «Joyland».

– Jeg er så takknemlig for at Saim sørget for at transrollen ble spilt av en transkvinne. Det var ekstremt viktig, sier produsent-debutanten.

Hovedrollen fylles av skuespiller Alina Khan (24).

– Bare det i seg selv er en stor oppnåelse for Pakistan, nemlig å la alle få en sjanse til å komme på det store lerretet,sier Yousafzai.

HOVEDROLLE: Alina Khan, her på «Joyland»-premiere i Toronto i september i fjor.

Yousafzai brenner for at alle skal få fortelle sine egne historier.

– En transperson bør få akkurat samme mulighet som alle andre, sier hun.

Ble bannlyst

Filmen er den første i Pakistan som har en transkjønnet skuespiller i hovedrollen, skriver Sky News.

Selv om filmen var Pakistans Oscar-håp i år, ble den bannlyst i landet fjor sommer etter press fra strenge islamistiske organisasjoner og høytstående politikere. Amnesty International fordømte forbudet.

Før jul ble beslutningen omgjort, og filmen er nå tilgjengelig, vel å merke med noen scener klippet bort.

Yousafzai forteller i et intervju med Variety i fjor at hun selv elsker å fråtse i TV-serier.

I fjor inngikk 25-åringen en flerårig avtale med Apple TV+, gjennom sitt eget produksjonsselskap Extracurricular.

– Jeg er produsent, og jeg vil at navnet mitt skal stå der – i TV-serier, dokumentarer og filmer, uttalte fredsprisvinneren.

Hun forklarte da at de første prosjektene allerede var under utvikling.

Tidligere denne måneden var Yousafzai til stede under Oscar-lunsjen i Hollywood, der de alle de nominerte var invitert – selv om «Joyland» ikke endte opp med vinnersjanse. Der poserte hun med blant andre Tom Cruise (60).

MØTTES: Malala Yousafzai og Tom Cruise i L.A. nylig.

Malala Yousafzai ble verdenskjent etter at hun som 15-åring ble skutt i hodet av Taliban i Swat Valley i Pakistan 9. oktober 2012. Hun ble angrepet på bussen på vei hjem fra skolen, tre år etter at hun begynte å blogge for BBC om jenters rett til skolegang.

Ungjenta ble fløyet til England for å opereres, og overlevde. Yousafzai og familien bosatte seg i England, og i 2021 var hun gjennom sin sjette operasjon etter skadene hun fikk av skuddet.

Ung fredsprisvinner

I 2014 fikk Yousafzai, bare 17 år gammel, Nobels fredspris. Fire år senere besøkte hun for første gang Pakistan etter angrepet. Da lovet hun å fortsette kampen for utdanning til pakistanske jenter.

Yousafzai er utdannet ved universitetet i Oxford og kan skilte med en grad i filosofi, politikk og økonomi.

For to år siden giftet hun seg med Asser Malik (27), driftssjef i det pakistanske cricket-forbundet.