STOR MANN, SNILLE ØYNE: Brandan Fraser i «The Whale».

Filmanmeldelse «The Whale»: Tung tåreperse

En veldig tjukk, veldig snill mann.

DRAMA

«The Whale»

USA. 12 år. Regi: Darren Aronofsky

På kino fra fredag 3. mars

Med: Brandan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton

Av alle regissørene som fikk sitt gjennombrudd i den hittil siste gullalderen for «uavhengig» amerikansk film, 1990-tallet, er Darren Aronofsky den mest spekulative, definitivt den mest melodramatiske og hysteriske.

Gjennombruddet «Pi» (1998) – matematikk/geni-hysteri. «Requiem For A Dream» (2000) – narkohysteri. «The Wrestler» (2008) – pessimisme-hysteri. «Black Swan» (2010) – lesbisk psykodrama-hysteri.

«Mother!» (2017)? Hahaha. Det rene pandemonium. Ikke en uinteressant film. Men så gjennomgående ko-ko at undertegnede seriøst tenkte at den ville bli Aronofskys siste høyprofilerte øyeblikk.

RASENDE TENÅRING: Sadie Sink i «The Whale».

Men jaggu. Her er den høyspente amerikaneren igjen. Med en film som er blitt nominert til tre Oscar-statuetter (beste mannlige hovedrolle, beste kvinnelige birolle, beste hår/make-up), og som nok er det nærmeste Darren Aronofsky vil komme en nokså konvensjonell, potensielt publikumsvennlig tåreperse.

Ikke for det. Noe av det første vi ser, er den ekstremt overvektige Charlie (Brendan Fraser) som sitter og onanerer til en pornofilm på laptopen, og får et mindre hjerteattakk som følge av anstrengelsen.

Han overlever. Kanskje takket være at unge Thomas (Ty Simpkins) kommer på døren hans i grevens tid. Thomas representerer menigheten New Life, og ønsker å fortelle Charlie om Jesus.

«MEN VET DU AT JESUS KAN REDDE DEG?»: Ty Simpkins som ung misjonær i «The Whale».

Charlie har hørt om Jesus. Charlie har faktisk lest Bibelen to ganger. Ja, den sykelig overvektige mannen er en intellektuell kapasitet, fanget i en kropp som gjør det vanskelig for ham å dele kunnskapen han besitter med andre.

Charlie underviser college-studenter i litteratur på nettet – med kameraet slått av, slik at elevene ikke skal frike ut av hvor «grotesk» han ser ut. Han setter ut mat til kråkene som flakser forbi utenfor vinduene i det triste, skitne, mørke huset han bor i. Han har mye å gi. Mye kjærlighet i seg. Men han får ikke brukt det til noe.

FANGET: Brendan Fraser i «The Whale».

Hvordan kan det ha seg at denne smarte, snille mannen lot seg seg forfalle i en slik grad at han sannsynligvis kommer til å dø hvert øyeblikk? Han ble forelsket. Forlot kona Mary (Samantha Morton) og den da åtte år gamle datteren deres, Ellie (Sadie Sink). Så døde mannen han hadde blitt forelsket i, Allan, og siden har Charlie sittet her. Kastet innpå baguetter, pizza og sjokolade. Mat – det eneste som kunne fylle det store, smertefulle tomrommet i ham.

Charlie er heldig, tross alt, som har en liten håndfull folk rundt seg. Venninnen Liz (Hong Chau) er innom daglig, og fungerer i praksis som sykepleieren hans (dette er USA, så Charlie har ikke råd til helseforsikring). Den unge religiøse gutten er en velkommen samtalepartner.

Mest meningsfullt er det utvilsomt at Ellie er tilbake i livet hans, etter et åtte år langt fravær. Hun er en sint tenåring nå – med god grunn. Charlie håper at de skal finne ut av det med hverandre før det er for sent.

OSCAR-NOMINERT: Hong Chau som Liz i «The Whale».

«The Whale» er basert på et teaterstykke signert Samuel D. Hunter, og bærer også i films form preg av å ha blitt skrevet for scenen. I praksis et kammerspill, der så og si alt utspiller seg i hovedpersonens stue.

Skuespillerne – i særdeleshet Fraser og Chau, som begge er Oscar-nominerte – er mer enn dyktige nok for den intime oppgaven. Settingen er klaustrofobisk deprimerende (regnet pøser ned på utsiden) og – jepp, teatral (folk ringer alltid på døren akkurat idet fremdriften trenger at de gjør det).

Det ligger en implisitt kritikk av det amerikanske helsesystemet og senkapitalismens trøstepremier i dette stoffet (du er fri til å spise deg ihjel). Men mest av alt er «The Whale» en tragedie om avhengighet: Tingene vi fyller eksistensen vår med når livet blir så tomt og vanskelig at vi ikke vet hva annet vi kan gjøre. Charlie problem er mat. Men det kunne like gjerne vært alkohol, internettporno, dop eller botox-injeksjoner.

DATTEREN HAN FORLOT: Sadie Sink som Ellie i «The Whale».

Aronofsky klarer selvsagt ikke å styre helt unna hysteriet denne gangen heller (den sluttscenen du!). Men det er en overveiende streit gråtefilm, dette, mer enn rørende nok, komplett med en hovedrolle-innsats av nøyaktig det kaliberet som får Oscar-akademiets underleppe til å skjelve («han er jo ikke til å kjenne igjen»!).

Brendan Fraser var sikkert alltid en OK skuespiller, han. Det var bare det at han spilte i så mye forglemmelig skit at de færreste la merke til det. Jeg er ikke vilt overrasket over at han hadde en innsats så øm, så mild og så sympatisk som dette i seg. Eller at han har så snille øyne, innsunket i det voluminøse ansiktskjøttet. Men jeg er glad for at han hadde det.