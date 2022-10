SAKSØKT: Kevin Spacey på vei inn i rettssalen i New York mandag.

Kevin Spacey brøt sammen i retten

Overgrepsanklagede Kevin Spacey (63) angrer på at han i 2017 sa offentlig unnskyld til Anthony Rapp (50).

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hollywood-veteranen Kevin Spacey kjemper i disse dager i retten i New York mot beskyldninger fra skuespiller Antony Rapp. Rapp krever over 420 millioner kroner i erstatning fra Spacey.

Allerede i 2017 fremsatte Rapp påstander om at han som 14-åring var blitt seksuelt krenket av Spacey. Den gangen valgte Spacey å gå offentlig ut og kommentere følgende:

– Helt ærlig husker jeg ikke hendelsen, men hvis jeg gjorde det han beskriver, skylder jeg ham en oppriktig unnskyldning for det som ville ha vært svært upassende, beruset atferd. Jeg er lei meg for følelsene han beskriver at han har hatt med seg alle disse årene.

Det angrer han på nå. I retten mandag skal Spacey ha vært tydelig preget.

Tok til tårene

Ifølge Variety brast Spacey i gråt da han forklarte at han angivelig ble overtalt av sin agent til å beklage offentlig.

– Jeg ble oppfordret til å si unnskyld, og jeg har lært en lekse – og den er at man aldri skal si unnskyld for noe man ikke har gjort. Jeg angrer på hele uttalelsen, sa Spacey.

– Men det er min skyld, for det var jeg som sa det. Jeg tok skikkelig feil. Det var veldig uheldig, og jeg er veldig lei meg for det. Og nå må jeg stå til ansvar for det, sa han om den gamle beklagelsen.

PREGET: Rettstegninger viser Kevin Spacey i vitneboksen.

Også Business Insider og andre medier skriver at Spacey tok til tårene i rettssalen da han snakket om den gamle beklagelsen, som kom i samme vending som filmstjernen sto åpent frem som homofil.

Oscar-belønnede Spacey, kjent for filmer som «American beauty» og «L.A. Confidential», forklarte i retten at han skal ha blitt overbevist om å si unnskyld «for på den måten å avverge en krise» og for å unngå å bli oppfattet som en som «klandret et offer».

Spacey forklarte også detaljert om familieforhold som gjorde at han hadde ventet så lenge med å stå frem med legningen sin.

Dette er anklagene

Rapp, mest kjent for sin rolle i «Star Trek: Discovery» fra 2017, hevder at Spacey forgrep seg på ham i 1986, da Rapp altså var 14 år. De jobbet da begge på Broadway i New York, og Spacey skal ha invitert Rapp med til en fest i sin leilighet.

Rapp har i retten vitnet om at Spacey etter at alle gjestene hadde gått, klådde på ham, og at Spacey deretter plasserte ham på en seng og la seg over ham.

Peter Saghir, advokat for Rapp, har vist frem bilde i retten av hvordan Rapp så ut den gangen.

– Det som skjedde med Anthony, skulle aldri skjedd. Hendelsen involverer en 14 år gammel gutt og en mann på 26, sa Saghir i forrige uke.

– Spacey gjorde seksuelle fremstøt overfor 14 år gamle Anthony for å tilfredsstille sine egne lyster, la han til.

Spacey innrømmet at han kjente Rapp, men nektet for at den aktuelle hendelsen har funnet sted.

Dommer i saken, Lewis A. Kaplan, avviste mandag den delen av Rapps påstander som går på emosjonell belastning.

SAKSØKER: Anthony Rapp på vei inn i retten mandag.

Det er to år siden Rapp gikk til sivilt søksmål mot Spacey. Da hadde overgrepsanklagene mot den før så berømte filmstjernen for lengst skapt overskrifter i kjølvannet av MeToo-bevegelsen.

Det har stormet rundt Oscar-belønnede Spacey de siste årene., og han har vært ut og inn av retten.

63-åringen ble i august dømt til å betale over 300 millioner kroner i erstatning til «House of Cards»-produksjonsselskapet MRC for angivelige seksuelle overgrep bak kulissene til Netflix-dramaet.

Spacey er i tillegg tiltalt for fire overgrep mot tre menn i perioden 2005 til 2013. Selv har han nektet skyld. Denne rettssaken er berammet til juni neste år.

