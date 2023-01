HOLLYWOOD-STJERNE: Channing Tatum, her på en filmpremiere i London i mars i fjor.

Channing Tatum om skilsmissen: − Skremmende

Fem år etter bruddet med Jenna Dewan (42), letter Channing Tatum (42) på sløret i bladintervju.

De to Hollywood – stjernene gikk hver til sitt i 2018, 21 år etter at de ble sammen og ni år etter at de giftet seg.

Tatum og Dewan rakk også å få en datter sammen, som i dag er ni år.

– Vi jobbet for forholdet veldig lenge, selv om vi begge visste at vi på et vis hadde vokst fra hverandre, sier Tatum i et stort snakke ut-intervju med Vanity Fair.

For forskjellige

Han forklarer at han og ekskona tviholdt på en idé om hvordan «det burde være».

– Selv om livet tydelig og klart viste oss at vi to var altfor forskjellige.

Tatum sier at det nettopp var foreldrerollen som presset frem en beslutning. Da ble nemlig ulikhetene mellom ham og Dewan enda klarere. De skal ha vært uenige om alt fra barneoppdragelse til hvordan man ser på livet.

Men separasjonen var tøff.

– I begynnelsen var det veldig skummelt og skremmende. Livet ditt snur liksom rundt sin egen akse, sier «Magic Mike»-stjernen til bladet.

Han beskriver hvordan det var som å se den opprinnelige livsplanen renne som sand gjennom fingrene.

EKSKONA: Channing Tatum og Jenna Dewan på en premiere i Los Angeles i 2017.

I dag er Tatum likevel takknemlig for erfaringen, fordi han mener det har gjort ham til et bedre menneske.

– Jeg tror ikke jeg hadde jobbet med meg selv på den måten som jeg måtte for å finne ut hvor veien skulle gå videre, sier han.

Filmstjernen sier at datteren er «hans beste venn», og at han etter bruddet også hadde fullt fokus på henne og deres forhold.

I 2021 ga han ut en egen barnebok, med tittelen Sparkella, inspirert av nettopp datteren.

Ny kjæreste

I 2021 ble Tatum kjæreste med en annen skuespiller, nemlig Zoë Kravitz (34), mens hun regisserte ham i filmen «Pussy Island».

Han utdyper ikke sin nye kjærlighet i intervjuet, men sier at han ikke vet om han noensinne kommer til å gifte seg igjen.

– Forhold er vanskelig for meg, selv om jeg er typisk monogam.

NY FLAMME: Zoë Kravitz, her på en premiere i New York i fjor.

Tatum forklarer at han ikke er redd for å ta sjanser i karrieren, men at når det gjelder hjertets affærer så er det verre.

– Jeg ender opp med å prøve for hardt, mener han.

Etter bruddet med Dewan hadde han også en romanse med artisten Jessie J (34).

Tatum er ellers kjent fra filmer som «Dear John» og «Foxcatcher». I 2014 var han aktuell som både regissør og hovedrolleinnehaver i «Snømannen»-filmatiseringen.

42-åringen tok selv turen til Oslo for å møte forfatterJo Nesbø (62) da han ble koblet til filmprosjektet. Se glimt fra møtet på VGTV:

