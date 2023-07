PÅ SETT: Christopher Nolan (t.h.) har regissert flere store filmer. Her under innspillingen av «Oppenheimer» med hovedrolleinnehaver Cillian Murphy (t.v.).

Krever sexscene slettet fra «Oppenheimer»: − Et urovekkende angrep på hinduismen

Mens filmen «Oppenheimer» fyller kinosaler verden rundt, har én scene fått blodet til å koke hos noen hinduistiske nasjonalister.

Kortversjonen Filmen «Oppenheimer», om den amerikanske fysikeren J. Robert Oppenheimer, har skapt kontrovers blant hinduistiske nasjonalister for en scene der hovedkarakteren leser fra det hellige hinduistiske skriftet «Bhagavad Gita» under samleie.

Reaksjonene kommer bl.a. fra Uday Mahurkar, lederen av «Save Culture Save India Foundation», som har skrevet i et åpent Twitter-brev til regissør Christopher Nolan, og hevder at scenen er «et urovekkende angrep på hinduismen».

Han beskriver dette som et direkte angrep på religiøse overbevisninger til en milliard tolerante hinduer, og sammenligner det med å føre krig mot hindusamfunnet.

Mahurkar mener at scenen må fjernes fra filmen for at Nolan skal kunne fortsette å «vinne hjertene til hinduene».

Så langt har det ikke kommet noen offisiell kommentar fra filmteamet om kontroversen. Vis mer

«Oppenheimer» handler om den amerikanske fysikeren J. Robert Oppenheimer, som regnes som atombombens far.

I en av scenene har hovedrollen, spilt av Cilian Murphy, samleie med elskeren hans Jean Tatlock, spilt av Florence Pugh.

Pugh stopper underveis i samleiet og tar opp et eksemplar av «Bhagavad Gita» – en av de mest hellige skriptene i hinduismen. Hun ber Murphy om å lese fra den.

– Nå er jeg blitt døden, verdens ødelegger, leser «Oppenheimer»-karakteren før de fortsetter samleiet.

Dette har fått grupper og politikere med hinduistiske nasjonalistiske syn til å reagere, skriver blant annet Reuters og CNN.

I det som tilsynelatende er et åpent brev til regissør Christopher Nolan, skriver Uday Mahurkar, informasjonskommisjonær utnevnt av den indiske regjeringen, på Twitter:

– Vi er blitt opplyst om at det i filmen «Oppenheimer» er en scene som gjør et urovekkende angrep på hinduismen.

Han er også leder for «Save Culture Save India Foundation», en organisasjon som jobber for å «redde tradisjonen, kulturen og vårt India».

Han skriver videre at det er «et direkte angrep på deres religiøse tro for en milliard tolerante hinduer», og sammenlignet det med å «føre en krig mot hindusamfunnet».

Mahurkar skriver at det er mange som beundrer filmregissøren i India. Han mener derimot at det er nødvendig å fjerne scenen fra «Oppenheimer» for at Christopher Nolan skal fortsette å «vinne hjertene til hinduene».

– Hvis du velger å ignorere denne appellen, vil det bli ansett som et bevisst angrep på den indiske sivilisasjonen, avslutter han Twitter-posten.

Hverken Nolan eller noen fra filmteamet har foreløpig kommet med en offisiell kommentar om kontroversen.

Nolan har tidligere sagt at han i forkant av «Oppenheimer» leste «Bhagavad Gita».

Dette fordi Oppenheimer så mye til hinduismen da han levde.

Oppenheimer sa i et intervju flere tiår etter den første test-atombomben at han husket en linje fra «Bhagavad Gita»: «Nå er jeg blitt Døden, verdens ødelegger».

Den linjen brukes flere ganger i filmen, inkludert under sexscenen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post