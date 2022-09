KRIGSDRAMA: Kristoffer Joner, her i en intens scene fra «Krigsseileren».

Avgjort: «Krigsseileren» er Norges Oscar-håp

«Krigsseileren» får konkurrere om en plass på listen når verdens gjeveste filmpris skal deles ut neste år. Kristoffer Joner snakket om «blodig urettferdghet» på pressekonferansen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NFI-direktør Kjersti Mo presenterte nyheten på en pressekonferanse i Oslo mandag.

En uke etter at Filminstituttet kunngjorde kortlisten med de tre kandidatene, er det klart at «Krigsseileren» trakk det lengste strået foran «Alle hater Johan» og «Syk pike».

VGTV sendte direkte fra pressekonferansen i Oslo (artikkelen fortsetter under):

Filmen var som eneste norske invitert til den internasjonale filmfestivalen i Toronto tidligere denne måneden, der filmen ifølge Kristoffer Joner (50) fikk stående applaus to ganger.

– Det er helt rett – og på høy tid – at en film med så viktig tematikk får internasjonal oppmerksomhet, sier Joner (50).

Både han og regissør Gunnar Vikene (56), samt produsent Maria Ekerhovd (47), var til stede på pressekonferansen mandag.

Vikene forklarte at han har vært fascinert av krigsseilernes historie siden han var barn.

– Jeg har egentlig aldri forstått hvorfor de som ofret så mye og betydde så mye, fikk så lite oppmerksomhet og ære. Og så er dette også en historie om de hjemme, og hva det kostet dem, sa Vikene.

– Blodig urettferdig

Joner snakket også varmt om krigsseilerne.

– Det er så blodig urettferdig måten de ble behandlet på da de kom hjem, og som gjør meg litt sint rett og slett. Og jeg skjønner ikke ... Jeg er født på 80-tallet og lærte ikke noe på skolen om dette, forklarte han.

– Det eneste jeg så, var eldre menn som satt og drakk i parkene, og vi kalte dem alkiser og stygge ting. Jeg har lært alt gjennom denne filmen, sa Joner og la til at han føler det er «en liten skamting som ligger i Norge her».

Dyreste noensinne

«Krigsseileren» har en prislapp på over 100 millioner kroner og er med det tidenes dyreste norske film. Den forteller historien om de over 30.000 norske krigsseilerne og deres familiers skjebne under og etter andre verdenskrig.

Vikene, kjent for «Himmelfall», «Vegas» og en rekke TV-serier, står for både manus og regi.

– Dette er selvfølgelig en anerkjennelse for alle de som har jobbet med filmen, sier han om å være Norges Oscar-kandidat.

– Først og fremst er vi likevel glad fordi det innebærer en anerkjennelse av krigsinnsatsen og betydningen til de norske sjøfolkene, og deres familier.

CANADA: F.v.: Pål Sverre Hagen, Gunnar Vikene, Ine Marie Wilmann og Kristoffer Joner i Toronto nylig.

Handlingen i filmen strekker seg over flere tiår og dreier seg blant annet rundt skipskokken og trebarnsfaren Alfred fra Bergen (spilt av Kristoffer Joner) og kona Cecilia (Ine Marie Wilmann).

Når andre verdenskrig bryter ut og tyskerne inntar Norge, er Alfred og barndomskameraten Sigbjørn (Pål Sverre Hagen) på jobb på et handelsskip midt ute på Atlanterhavet.

Joner sier i pressemeldingen at han er veldig stolt av å ha fått være med på å belyse «denne såre delen av norsk krigshistorie»

– Krigsseilerne fortjener all heder og oppreising, og ingen må være i tvil om hvilken enorm innsats de gjorde for oss alle, sier han.

Ine Marie Wilmann (37) er glad for å være med å rette søkelyset på kvinners

historie fra krigstiden.

– I vår fortelling får vi en bedre forståelse for de menneskelige tragediene

og langtidsfølgene av krig, og jeg tror nettopp det gjør at filmen føles nær og

relevant for de fleste av oss sier hun.

Pål Sverre Hagen (41) synes det er fantastisk at filmen får representere Norge i møte med Oscar-akademiet.

– Filmen handler om en del av historien vi på mange måter deler med amerikanerne, sier han i kunngjøringen.

Maria Ekerhovd gleder seg til å reise til USA, og mener at krigsseilernes historie er relevant også der.

– Dette er en antikrigsfilm, og det trenger vi i dag, sa Ekerhovd på pressekonferansen

Topper kinolista

«Krigsseileren» hadde premiere fredag i forrige uke og plasserte seg raskt helt øverst på Kinotoppen – med over 60.000 besøkende etter åpningshelgen. Det er årsbeste for en norsk film så langt.

SENTRAL: Ine Marie Wilmann i rollen som Cecilia.

VG ga filmen terningkast fire, men andre medier har trillet både seksere og femmere.

Fått med deg? Se kjendiser på rød løper for «Krigsseileren»

Kristoffer Joner har vært Norges Oscar-håp flere ganger før, med filmer som «Vinterkyss» og «Bølgen», selv om det ikke har resultert i nominasjon. Men Joner hadde en birolle Hollywood-filmen «The Revenant», som i 2016 var nominert i 12 kategorier og vant flere.

Også Pål Sverre Hagen har kjent på Oscar-feberen tidligere, da «Kon-Tiki» (der han spilte hovedrollen som Thor Heyerdahl) endte opp med nominasjon i 2013. Noen pris ble det imidlertid ikke.

AVREISE: Leon Tobias Slettbakk, Alexandra Gjerpen, Pål Sverre Hagen, Kristoffer Joner og Arthur Hakalahti i «Krigsseileren».

Selv om Norge nå har bestemt seg for bidrag, betyr ikke det at en nominasjon er i boks. Over 90 land sender inn bidrag.

Først skal Oscar-akademiet velge blant alle lands innsendte forslag, før de i desember presenterer sin foreløpige langliste med 15 filmer i den aktuelle kategorien.

Først 24. januar kommer den endelige nominasjonslisten, og 12. mars arrangeres Oscar-utdelingen i Los Angeles.

I fjor sendte Norge «Verdens verste menneske» til Oscar-akademiet – som endte opp med to nominasjoner – men uten å vinne.