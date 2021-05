GOD KONTAKT: Mange øyebryn reiste seg i norsk filmbransje da hele filminsentivordningen for 2021 ble gitt til Tom Cruise og den åttende filmen i «Mission:Impossible»-franchisen, men nå frigjør kulturminister Abid Q. Raja ytterligere 32 millioner til årets ordning. Foto: Kulturdepartementet

Abid Q. Raja: Øker insentivordning til 100 millioner

Nå er det flere enn Tom Cruise som får nyte godt av filminsentivordningen, varsler kulturministeren.

Av Stein Østbø

Det vakte oppsikt da Tom Cruise og «Mission:Impossible 8» i februar stakk av med hele potten på 68 millioner kroner i den norske filminsentivordningen. Ordningen er ment å lokke utenlandske filmprodusenter til innspilling i Norge. Da vil de få refundert 25 prosent av sine faktiske kostnader.

75 prosent av produsentenes kostnader er verdier som blir værende i Norge.

I forkant av revidert nasjonalbudsjett for 2021 som presenteres kommende tirsdag legger nå kulturminister Abid Q. Raja på vegne av Regjeringen frem et forslag for Stortinget om å øke denne potten til 100 millioner kroner.

– Filminsentivordningen har vært en stor suksess, og er med på å skape arbeidsplasser rundt om i hele landet. En filmproduksjon krever langt mer enn skuespillere og kameraer, og ordningen har derfor positive ringvirkninger i en rekke næringer, skriver Raja i en epost til VG.

Deler av norsk filmbransje har i løpet av vinteren og våren pekt på at dagens ordning er svært utilstrekkelig. Filmskaper Jan Vardøen gikk så langt som å kalle den «et makkverk», mens Truls Kontny i stiftelsen Den nasjonale filmkommisjonen (DNF) mente AS Norge gikk glipp av milliardverdier dersom ikke dagens ordning ble endret.

Per-Henry Borch i True North, selskapet som tilrettelegger i Norge for de største utenlandske produksjonene, var klar på at ordningen må automatiseres og regelstyres, noe også opposisjonen på Stortinget er enig i.

– Dersom det medfører riktighet at potten økes, er det et viktig steg i riktig retning. Jeg har imidlertid klare forventninger om at denne potten må opp, men ikke minst at regjeringen kommer med en plan for hvordan ordningen kan styrkes på sikt, sier FrPs kulturpolitiske talsperson, Silje Hjemdal.

– Jeg forhandler ikke i avisene, men det er ingen hemmelighet at jeg mener vi må se til land rundt oss for å lage en mer forutsigbar ordning. Jeg er veldig åpen for å diskutere en regelstyrt ordning, sier hun.

Silje Hjemdal minner om at hun og FrP - i forbindelse med behandlingen av krisepakkene tidligere i år - fikk flertall for et forslag om å be Regjeringen gjennomgå filminsentivordningen i tid til revidert nasjonalbudsjett og hvordan ordningen kan styrkes.

– Hva har Abid Raja gjort for å følge opp Frps gjennomslag? Det er først og fremst det som blir spennende å se neste uke, mener Hjemdal.

– Jeg kan allerede nå varsle at jeg som kulturminister håper at evalueringen av ordningen vil gi oss grunnlaget for ytterligere å styrke insentivordningen, skriver Raja i sin epost.

Direktør i Norsk Filminstitutt, Kjersti Mo - som forvalter midlene i insentivordningen - sier at de må komme tilbake med hvordan de nye 32 millionene skal brukes.

– Vi er veldig fornøyde med at rammen for insentivordningen økes, for ved forrige tildeling måtte vi avslå mange søkere som ønsket å legge sine innspillinger til Norge, sier hun.

– Mer midler bidrar til å øke antall internasjonalt finansierte produksjoner her, med den lokale verdiskapningen det medfører. Det kommer godt med i flere lokalsamfunn og næringer. Det vil også gi økt erfaring, kunnskap og omsetning i den norske filmbransjen.