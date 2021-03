TAPPER: Frances McDormand i «Nomadland». Foto: Searchlight Pictures / Disney

Filmanmeldelse «Nomadland»: Oscar-favoritt – og det er det gode grunner til

Usedvanlig fint om å leve med sorg og reduserte omstendigheter.

Av Morten Ståle Nilsen

DRAMA

«Nomadland»

USA. Tillatt for alle. Regi: Chloé Zhao

Med: Frances McDormand, David Strathairn

Menneskene som levde i Empire mistet alt da industribedriften som var eksistensgrunnlaget for byen, ble lagt ned. Selv postnummeret ble over natten historie. Det var forventet at alle innbyggerne ville flytte et annet sted umiddelbart.

Fern (McDormand) holdt ut lengre enn de fleste, mest på grunn av et ønske om å hedre livet hun og mannen Beau, som døde i perioden da dette skjedde, hadde bygd seg der. Når vi først treffer henne, er hun i ferd med å tømme minilageret og legge ut på veien i bobilen Vanguard.

Planen er å ikke ha en plan: Hun skal bo i bilen og reise rundt og ta arbeid der det byr seg. Amazon, for eksempel, med sine enorme varelagre, tilbyr kortere sesongkontrakter og ålreite lønninger.

Fern, som var HR-medarbeider og vikarlærer i Empire, har ikke råd til å pensjonere seg. Så det er jo fint at hun liker å jobbe. Hun anser seg ikke som en hjemløs. «Jeg er husløs», sier hun til de som bekymrer seg: «Det er ikke det samme».

Det er kommet mange svært gode filmer om den «nye» amerikanske fattigdommen, den som for alvor kom til syne etter resesjonen på slutten av 00-tallet, i løpet av de siste årene.

«The Big Short» (2015) evnet på underholdende vis å forklare oss hvordan det som hadde skjedd, hadde skjedd, og moderne klassikere som «The Florida Project» (2017) og «Leave No Trace» (2018) har vist oss hvordan fattigdom, utenforskap og det å leve «off the grid» kan arte seg i USA anno akkurat nå.

«Nomadland» føyer seg vakkert inn i denne eminente rekken, og handler om noe mer enn økonomisk usikkerhet og reduserte sosioøkonomiske forhold. Det dreier seg om hjemløshet, «gig»-økonomi og radikalt reduserte muligheter, ja visst. Men den er også en historie om sorg og sorgarbeid.

«Nomadland» tegner i det store og hele et nokså attraktivt bilde av det å leve et fritt liv, løsrevet fra det borgerlige samfunnets åk. De fleste av de mange menneskene Fern møter – og hvis historier får bred plass i filmen – har riktignok det til felles at de levde andre liv før. Alle kan si «jeg var». Men de er noe mer enn bare «tragiske skjebner».

Dette livet representerer en utvei for dem. De er frihetssøkende individer, på jakt etter en eksistens som dreier seg om noe annet enn å jobbe seg i hjel. Noen av dem vil rett og slett se landet sitt før de dør.

«Nomadland» antyder langt på vei at amerikanere, kjent for å være et mobilt folkeslag, har denne oppbruddstrangen, denne hungeren etter eventyr, innbakt i kroppen. Mange av dem er tross alt etterkommere av pionerer.

De fleste birollene i «Nomadland» gestaltes ikke av skuespillere, men av ekte «nomader», mennesker som lever livene som filmen skildrer. Det ville ikke slått deg om du ikke visste det på forhånd. For de gjør finfine, helt uanstrengte innsatser. Et par av dem kommer du til å huske i årevis (Swankie!).

Frances McDormand, som har et tappert ansikt som utstråler ro, sindighet og styrke, er – helt som forventet – både grasiøs og lite forfengelig. Her i en rolle som krever at hun lytter til andre nesten like mye som hun snakker og agerer selv.

Det er bemerkelsesverdig at «Nomadland» er regissert av en kvinne som kom til USA – fra Kina – i relativt moden alder, Chloé Zhao. (Manuset baserer seg på en sakprosabok av Jessica Bruder). Regissørens forståelse for disse amerikanske landskapene, og menneskene i dem, virker total, som om hun hadde vokst opp i dette miljøet. «Songs My Brother Taught Me», 2015, som utspilte seg på et indianerreservat, hadde den samme kvaliteten.

Partneren hennes, Joshua James Richards, har fotografert, og utviser en glupsk appetitt på de usedvanlig vakre himmelstrøkene. Vi snakker gispende poetisk, ramme-det-inn-og-henge-det-på-veggen Terence Malick-kvalitet på det visuelle her.

Det føles som et sprøtt stilbrudd at disse to nå er i gang med en superheltfilm for Marvel Comics, med et budsjett på 200 millioner dollar. Men ufortjent er det virkelig ikke.

Filmmusikken, ved den italienske pianisten Ludovico Einaudi, er smellvakker, verdt å lytte til også løsrevet fra filmen, og perfekt for denne historien om å forsette. Trass i sorg, trass i semre utsikter og trass i at livet slik man en gang kjente det, ugjenkallelig er over.

«Nomadland» handler om store ting, men er lett og ufortrøden i sin omgang med dem. Den fortjener til fulle de seks Oscar-nominasjonene den fikk denne uken, inkludert «Beste regi» og «Beste film».

«Nomadland» blir satt opp på åpne norske kinoer fredag 19. mars. Den slippes på Disney+ 30. april.