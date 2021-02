FILMSTJERNE: Abigail Bresnin på rød løper i LOs Angeles for noen år siden Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Abigail Breslins pappa død av corona

Hollywood-stjernen Abigail Breslin (24) er knust av sorg over farens bortgang.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Pappaen min. Wow. Det er vanskelig å skrive dette. Vanskeligere enn jeg trodde. Jeg er sønderknust og i sjokk», skriver hun under et ungdomsbilde av sin far på Instagram.

Breslin skriver at faren har gått bort, og at det var covid-19 som tok ham. Michael Breslin ble 78 år.

«Min kjære pappas liv ble så altfor kort», skriver datteren i det lange innlegget, som rundes av med: «Jeg elsker deg i evig tid».

TMZ var første nettsted ute til å fange opp den triste kunngjøringen.

Breslin skriver varmt om en elskelig pappa, som var morsom og intelligent – og som var glad i livet.

«Han elsket familien og de enkle tingene», skriver stjernen, kjent fra filmer som «Little Miss Sunshine», «Zombieland», «My Sister’s keeper» og «Signs».

«Jeg savner deg, pappa, og kan ikke vente med å se deg igjen. Jeg skal aldri, aldri, aldri glemme deg».

24-åringen takker for all støtte familien har fått i den tunge tiden.