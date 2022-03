VILL SMEKK: Will Smith ga Chris Rock en lusing på scenen.

Oscar-natt: Stillhet for Ukraina, et uventet slag og hauger av priser til «Dune»

Det ble stillhet i salen og TV-sendingen, i en markering for Ukraina. En helt annen stillhet inntraff etter at Will Smith gikk opp på scenen og klappet til Chris Rock.

Av Thomas Talseth

Berømthetene flokket inn til Dolby Theatre i Hollywood søndag kveld, hvor den 94. Oscar-utdelingen finner sted natt til mandag norsk tid.

Sendingen ledes av Amy Schumer, Regina Hall og Wanda Sykes, som inntok scenen etter en opptreden av Beyoncé.

PROGRAMLEDERE: Amy Schumer (t.v.) Wanda Sykes og Regina Hall.

Et stort «hva skjedde nå?»-øyeblikk var da Will Smith gikk opp på scenen og – i alle fall tilsynelatende – dro til prisutdeler Chris Rock i raseri, etter at Rock dro en spøk om Smiths kone Jada Pinkett Smith.

Rock refererte til henne som «G.I. Jane». Det er også tittelen på en film fra 1997 hvor Demi Moore spiller en snauklipt soldat.

Jada Pinkett Smith har nylig snakket åpent om sin helsesituasjon, som har medført betydelig hårtap for henne.

– Hold min kones navn utenfor den jævla kjeften din, ropte Will Smith etter å ha satt seg ned igjen.

Banningen ble sensurert av amerikanske ABC, som sender showet i USA.

VILL KVELD: Timothee Chalamet, som har hovedrollen i «Dune», jubler i salen når enda en av mange priser til filmen ble ropt opp.

Halvannen time ut i sendingen kom det opp tekstplakater på skjermen.

«Vi ønsker et øyeblikks stillhet for å vise vår støtte til folket i Ukraina, som nå gjennomgår inasjon, konflikt og fordommer innenfor sine egne grenser», stod det.

«Vi ber deg støtte Ukraina, på enhver måte du kan», het det videre.

Et annet av kveldens minneverdige øyeblikk var da den døve skuespilleren Troy Kotsur mottok prisen for beste mannlige birolle i «CODA».

– Denne er dedikert til det døve miljøet, sa Kotsur.

«CODA» tok også prisen for beste adapterte manus.

En av de første store stjernene på rød løper var Jamie Lee Curtis (63). Hun er et av etter hvert mange tunge Hollywood-navn som har uttrykt sin begeistring for den norske Oscar-kandidaten «Verdens verste menneske».

– Vel, dette er et vidunder av en film. Nydelig bygd opp og spilt. Et dypdykk i egenkjærlighet og hva som driver oss, meldte hun på Instagram i januar.

VISTE SLØYFE: Jamie Lee Curtis.

På den røde løperen kom hun utstyrt med en sløyfe hvor det står «#WithRefugees» – hvor hun altså gjør det klart at hun støtter flyktninger.

– Forflytningen av folk vi ser fra Ukraina gir gjenklang i filmer som er nominert her i dag, sier Lee Curtis til kanadiske CTV på løperen.

– Det er et stort problem, det trenger vår oppmerksomhet og vi trenger å åpne våre grenser, våre hjem og våre hjerter til disse menneskene som er i så stor fare og trenger en trygg havn, utdyper skuespillerveteranen.

Liv Ullmann (83), som tidligere denne uken ble tildelt æres-Oscar, stilte også med en sløyfe – i gult og blått, det ukrainske flaggets farger.

FLAGG-SLØYFET: Liv Ullmann.

Til Variety bekrefter Oscar-produsent Will Packer at situasjonen i Ukraina vil få oppmerksomhet i løpet av TV-sendingen.

– Vi kommer absolutt til å ha en anerkjennelse av de urolige tidene vi er i akkurat nå og folket i Ukraina, sier Packer.