TILBAKE TIL FORTIDEN: Paul Rudd og Mckenna Grace i «Ghostbusters: Afterlife».

Filmanmeldelse «Ghostbusters: Afterlife»: Selvdiggende spøkelser

Mest for folk som går rundt og tenker på den snart 40 år gamle filmen «Ghostbusters» hver dag. Altså ingen.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

ACTIONKOMEDIE

«Ghostbusters: Afterlife»

USA. 12 år. Regi: Jason Reitman

Med: Mckenna Grace, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Logan Kim, Celeste O’Connor, Dan Aykroyd

Callie (Coon) traff aldri pappaen sin. Men da han dør, og hun blir kastet ut av leiligheten sin i byen, er avgjørelsen enkel. Hun og barna – sønnen Trevor (Wolfhard) og datteren Phoebe (Grace) – setter seg i bilen og kjører til Summerville, Oklahoma, der faren hun aldri kjente har etterlatt henne en falleferdig rønne.

Summerville er et påfallende retro sted, et slikt der servitørene på dineren fremdeles har rulleskøyter på beina (kall det «Stranger Things»-effekten). Huset den lille familien arver, er fullstappet av merkelig måleutstyr og bøker om vitenskap og overnaturlige fenomener.

Det skal vise seg at Callies far var en av heltene i den første «Ghostbusters»-filmen (1984), som i sin tid bosatte seg i Summerville for å beskytte byen mot de onde kreftene han mente hjemsøkte den. Så døde han, og nå er Summerville like langt.

NESTE GENERASJONS «BUSTERE»: Celeste O'Connor, Finn Wolfhard, Logan Kim og Mckenna Grace (fra venstre) i «Ghostbusters: Afterlife».

Nei da, vent! Phoebe har arvet mange av bestefarens interesser. Jentungen er skarp, rene nobelprisvinneren, og da hun slår sine pjalter sammen med Grooberson (Rudd), egentlig en seismolog, begynner de å gre i hva det er som skjer i det vesle samfunnet. Eventuelle spøkelser lever farlig.

I USA er «Ghostbusters» en tilstrekkelig «big deal» til at noen nå mener at varemerket fortjener å bli en evigvarende serie. At det ble full kultur og -kommentarfelt-krig da en frittstående «Ghostbusters», med kvinnelige helter, dukket opp i 2016, sier sitt om at tittelen fremdeles er gangbar der borte.

I «Ghosterbusters: Afterlife» har Jason Reitman, sønn av den opprinnelige filmens regissør, Ivan Reitman, tatt roret, og begått en film som later som om produksjonen fra 2016 aldri eksisterte. Ikke bare det. Den nye filmen føles i det store og det hele som en hodestups hyllest til originalen fra 1984.

Hvem i all verden trenger noe slikt? Bortsett fra pappa Ivan, som vel må tenke at oppmerksomheten er hyggelig, og som selv har produsert kalaset?

TIL TJENESTE: Mckenna Grace i «Ghostbusters: Afterlife».

Det skal innrømmes at «Ghosterbusters: Afterlife» har sine formildende sider. Skuespillet er én, spesielt det til Mckenna Grace, Logan Kim og den sympatiske Paul Rudd (Rudd ble nylig kåret til «verdens mest sexy mann» i People Magazine. Så hva gjør han i Summerville?). At Reitman innledningsvis har et fint håndlag med familiedynamikken, etter mal av Spielberg på åttitallet, er også et pluss.

De gode anslagene burde vært brukt til noe. Men etter en serie sedvanlig kjipt utseende CGI-klimaks, ender «Ghostbusters: Afterlife» opp på et sted som føles svært besynderlig. De siste 20 minuttene er en eneste lang og aldeles nesegrus feiring av originalen, med utallige callbacks, sentimentale gjesteopptredener og gud-vet-hva.

VELKJENT VERKTØY: Phil Rudd i «Ghostbusters: Afterlife».

Det er som om Reitman den yngre prøver å overbevise oss om at det faren lagde i 1984, ikke bare var en nokså sjarmerende komedie, men et tidløst mesterverk, en uforglemmelig klassiker, en film som aldri vil eldes eller glemmes, og som har brent seg inn i bevisstheten til alle som noen gang har vært og sett en film på kino. Kort sagt: En film så briljant, så udødelig at den må å bli en franchise.

Men slik er det vitterlig ikke. I hvert fall ikke i et norsk publikums øyne. 15-åringene filmselskapet vil at skal flokke til «Ghostbusters: Afterlife», har mest sannsynlig aldri sett den første filmen, og vil med god grunn stille seg undrende til det de ser.