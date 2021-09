UTRYKNING PÅ TO HJUL: Julia Mælumshagen Nymoen, Kenza Olympia Iteka og Felix Sollie (fra venstre) i «Clue: Maltesergåten».

Filmanmeldelse «Clue: Maltesergåten»: Krim for yngre

Tre fine snushaner.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

UNGDOMSFILM / KRIMDRAMA

«Clue: Maltesergåten»

Norge. 9 år. Regi: Thale Persen

Med: Julia Mælumshagen Nymoen, Kenza Olympia Iteka, Felix Sollie, Kyrre Haugen Sydness, Andreas Cappelen, Bjørn Floberg, Marte Solem, Henrik Mestad, Lisa Loven Kongsli, Line Verdal

Pappaen til Cecilia (Mælumshagen Nymoen) driver Perlen pensjonat, som ligger vakkert til langs kysten. Både far (Haugen Sydness) og datter er i sorg – for nøyaktig ett år siden forsvant Cecilias mor (Verdal) under mystiske omstendigheter. En uke senere ble hun funnet død i fjæra.

Når en enda en person – en kunsttyv, på rømmen fra Ullersmo – blir funnet død i Skutebukta, begynner ting å bli påfallende mystiske. Cecilia og venninnen Une (Olympia Iteka) aner ugler i mosen. Samme dag dukker det opp en ny gutt, Leo (Sollie), på pensjonatet. Han er fra storbyen, og således too cool for school til å begynne med. Men også han blir snart med i den trehodede detektiv-gjengen.

UGLER I MOSEN: Kyrre Haugen Sydness og Julia Mælumshagen Nymoeni «Clue: Maltesergåten».

Mistankene går umiddelbart til de fremmede som er gjester på pensjonatet denne sommeren. En av dem, spilt av Loven Kongsli, er journalist, og som sådan automatisk suspekt. En annen (Cappelen) er skrevet inn under falskt navn, som til overmål er uhyre skurke-aktig: Frank Kobolt.

Vi som ser på er en smule skeptiske til kunsteren Lasson (Mestad), om ikke annet så fordi han virker så åndsfraværende. Ja, og buktas gamle fisker, selvsagt, om ikke annet så fordi han er spilt av Bjørn Floberg.

PASS, DEG PIKEBARN! DET DER ER BJØRN FLOBERG!: Julia Mælumshagen Nymoen og Bjørn Floberg i «Clue: Maltesergåten».

Regissør Persen har en sikker hånd med krim-mysteriet. Stikkord: Nikotintyggis, Krone-is, tittelens malteserklokke, farefull adferd langs klippene, en bunker fra krigens dager og – æsj – flaggermus. Så synes jeg nok at «Clue: Maltesergåten» ikke har den helt samme kontrollen over det emosjonelle – ja, det tragiske – i forfatter Jørn Liers Horsts historie.

BARTEPAPPA: Julia Mælumshagen Nymoen og Kyrre Haugen Sydnæss i «Clue: Maltesergåten».

Detektiv-gjengen er finfin dog, især Julia Mælumshagen Nymoen som Cecilia. Det er dessuten fint å se at også de voksne skuespillerne tar filmen på alvor (det er ikke alltid tilfelle i filmer for barn og ungdom). Mestad er fjern og fomlete som bare han kan være, og Haugen Sydness er i ferd med å seile opp som norsk film og TVs beste pappa.

Det er flere mysterier å ta av i «Clue»-serien. Det kommer nok flere filmatiseringer også.