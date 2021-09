forrige







fullskjerm neste ROSESLOTTET-OMVISNING: (F.v.) Den norske skuespilleren Natassia Malthe, «Fast & Furious»-stjernen Michelle Rodriguez og kunstmaler Vebjørn Sand. 1 av 5 Foto: Mattis Sandblad

Michelle Rodriguez i Norge: − Ikke noe som er bedre enn naturen i Norge om sommeren

«Fast & Furious»-stjernen Michelle Rodriguez er på norgesferie.

Publisert:

VG oppdaterer saken.

Amerikanske Michelle Rodriguez (43), kjent fra «Fast & Furious»-filmene, «Avatar» og TV-serien «Lost», har oppholdt seg i Norge den siste tiden.

VG møter Hollywood-stjernen på kunstinstallasjon Roseslottet ved Frognerseteren i Oslo søndag ettermiddag.

Rodriguez forteller at hun har vært i landet i fire dager, og kom til Oslo fra Sunnmøre søndag.

– Jeg var i Italia, men jeg trengte litt mer fred og ro, og da er det ikke noe som er bedre enn naturen i Norge om sommeren etter min mening.

På Roseslottet fikk hun og den norske Hollywood-kollegaen Natassia Malthe omvisning av kunstneren Vebjørn Sand, som står bak installasjonen.

VERDENSSTJERNE TIL ROSESLOTTET: Kunstner Vebjørn Sand ga den amerikanske skuespilleren Michelle Rodriguez (t.h.) og norske Natassia Malthe en omvisning.

Entertainment Weekly omtalte i 2013 Michelle Rodriguez som «utvilsomt en av de mest ikoniske skuespillerne innen actionsjangeren, og i tillegg en av de mest synlige latinaene i Hollywood».

Rodriguez er kjent for å være en frittalende rebell som ikke vegrer seg for å ta oppgjør med Hollywoods mektigste. Som 38-åring truet hun i 2017 med å trekke seg fra «Fast & Furious»-konseptet hvis hun ikke fikk gehør hos produsentene og filmselskapet Universal Pictures.

Skuespilleren kritiserte da konseptet for å være kvinnefiendtlig:

– Jeg håper de bestemmer seg for å vise litt kjærlighet til kvinnene i franchise på neste film. Hvis ikke kan det være at jeg like godt må si farvel til et elsket franchise. Det har vært en fin tur og jeg er takknemlig for muligheten fansen og filmstudioet har gitt meg gjennom årene, skrev Rodriguez da i et Instagram-innlegg.

Hun valgte imidlertid å fortsette.

