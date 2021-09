forrige







fullskjerm neste ROSESLOTTET-OMVISNING: (F.v.) Den norske skuespilleren Natassia Malthe, «Fast & Furious»-stjernen Michelle Rodriguez og kunstmaler Vebjørn Sand. 1 av 5 Foto: Mattis Sandblad

Michelle Rodriguez i Norge: − Dere har bra vibber

«Fast & Furious»-stjernen Michelle Rodriguez er på norgesferie og besøk hos sin norske venninne Natassia Malthe. – Jeg er bare så glad i henne, sier stjernen til VG.

Amerikanske Michelle Rodriguez (43), kjent blant annet fra «Fast & Furious»-filmene, «Avatar» og TV-serien «Lost», har oppholdt seg i Norge den siste tiden.

VG møter Hollywood-stjernen på kunstinstallasjonen Roseslottet ved Frognerseteren i Oslo søndag ettermiddag.

Rodriguez forteller at hun har vært i landet i fire dager, og kom til Oslo søndag – fra Sunnmøre, hvor hun ifølge Møre-Nytt har vært på stedene Trandal og Sæbø.

– Jeg var i Italia, men jeg trengte litt mer fred og ro, og da er det ikke noe som er bedre enn naturen i Norge om sommeren etter min mening. Dette er første gang jeg har fått en bit av den norske sommeren, sier skuespilleren, som er i landet for fjerde gang.

– Dere har bra vibber. Norge er et bra sted å flykte til, fra resten av verden og galskapen i den. Fjellene er veldig ... helbredende. Der var det regnbuer hver dag. Nydelig, majestetisk.

– Så glad i henne

Rodriguez er på besøk hos sin norske Hollywood-kollega Natassia Malthe (47), som nå bor i Oslo.

– Jeg har kjent hun her i 18 år, sier Rodriguez, og nikker mot Malthe.

– Hun er som en søster for meg! Vi sees vel omtrent annethvert år.

– Hva har dere til felles?

– Vi har brunt hår, foreslår Malthe.

– Yeah!!! That’s it, skratter Rodriguez.

– Jeg har ikke så mye til felles med Natassia, jeg er bare så glad i henne. Hun er en nydelig person med et stort hjerte. Hun har alltid vært der for meg når jeg har trengt henne.

Malthe forteller at hun prøver å få venninnen til å kjøpe seg hytte i Norge – og Rodriguez sier hun ikke er fremmed for tanken.

Vil ikke spille «hore»

Malthe har begynt å studere på Westerdals, og forteller at Rodriguez akkurat har gitt henne en PC og utstyr som vil gjøre susen når Malthe skal satse som filmregissør.

– Jeg tenker jeg har pensjonert meg før hun begynner å lage filmer, humrer Rodriguez.

Malthe roser Rodriguez for alltid å si nei til regissører og prosjekter som ikke viser tilstrekkelig respekt for kvinner.

– Jeg mener, hvem vil spille en hore? Hvem vil spille en stripper? Ikke interessert, snøfter Rodriguez.

– Veldig imponert

På Roseslottet fikk de to omvisning av kunstner Vebjørn Sand (55), som står bak installasjonen.

Der fikk Rodriguez se Sands malerier som blant annet tar for seg norske motstandskvinners kamp under andre verdenskrig, og en rekke andre verk sentrert rundt Holocaust.

– Jeg hoppet på muligheten til å komme hit og møte denne kunstneren, som jeg hadde hørt er fantastisk. Han har et stort hjerte. Jeg er veldig imponert. Kunsten hans får deg til å tenke. Og jeg liker å tenke litt nå og da. Særlig når det handler om menneskeheten, å vite at ondskap finnes, og kan skje overalt.

VERDENSSTJERNE TIL ROSESLOTTET: Kunstner Vebjørn Sand ga den amerikanske skuespilleren Michelle Rodriguez (t.h.) og norske Natassia Malthe en omvisning.

Ifølge Rodriguez ble hun ferdig med «Dungeons & Dragons»-innspilling i Nord-Irland tre uker tilbake, en jobb som tok hardt på. Blant annet på grunn av strenge smitteverntiltak på settet.

– Jeg er superglad for å være ferdig, etter fire måneder! Norge er det mest normale stedet jeg har vært de siste seks månedene, sier hun, og skryter av pandemihåndteringen her.

– Ikke forlat hjemmet deres! Det er koko der ute, ler hun.

Entertainment Weekly omtalte i 2013 Michelle Rodriguez som «utvilsomt en av de mest ikoniske skuespillerne innen actionsjangeren».

Rodriguez er kjent for å være en frittalende rebell som ikke vegrer seg for å ta oppgjør med Hollywoods mektigste. Som 38-åring truet hun i 2017 med å trekke seg fra «Fast & Furious»-konseptet hvis hun ikke fikk gehør hos produsentene og filmselskapet Universal Pictures.

Skuespilleren kritiserte da konseptet for å være kvinnefiendtlig:

– Jeg håper de bestemmer seg for å vise litt kjærlighet til kvinnene i franchise på neste film. Hvis ikke kan det være at jeg like godt må si farvel til et elsket franchise. Det har vært en fin tur og jeg er takknemlig for muligheten fansen og filmstudioet har gitt meg gjennom årene, skrev Rodriguez da i et Instagram-innlegg.

Hun valgte imidlertid å fortsette.

