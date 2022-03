KLAR FOR NY FILM: Tilda Cobham-Hervey (bildet) og Stephen Graham.

Nye stjerner klare for Joachim Rønnings Hollywood-film

Mandag ble det kjent at både Tilda Cobham-Hervey og Stephen Graham er klare for Joachim Rønnings nye Disney-film «Young Woman And The Sea».

Av Jørn Pettersen

Det skriver nettstedet Deadline mandag.

Dermed blir det Daisy Ridley som allerede har vært klar en stund, Tilda Cobham-Hervey og Stephen Graham i filmens viktigste roller.

Filmen er basert på Glenn Stouts bok om Gertrude «Trudy» Ederle. Hun vant OL-gull i 1924 og var den første kvinnen som svømte over den engelske kanal i 1926.

HOLLYWOOD-REGISSØR: Norske Joachim Rønning er bosatt i Los Angeles med kona Amanda Hearst.

I hovedrollen møter vi den tidligere Star Wars-stjernen Daisy Ridley. Historien om Ederle er historien om en dramatisk svømmetur som hun brukte 14 og en halv time. Ikke bare det, den amerikanske kvinnen svømte fortere enn noen av de mennene som hadde klart å svømme over kanalen før henne.

FØRSTE KVINNE: Gertrude «Trudy» Ederle. Hun vant OL-gull i 1924 og var den første kvinnen som svømte over den engelske kanal i 1926.

Ifølge History vakte Ederle på den tiden oppsikt med sin todelte badedrakt – og at hun spiste kyllinglår underveis.

Joachim Rønning, er bosatt i Los Angeles med kona Amanda Hearst (36)

For et år siden ble det klart at Joachim Rønning også skal lage KISS-film for Netflix.

– Jeg vokste opp i min fars platebutikk i Sandefjord på 70-tallet, og selv om jeg var for ung til å være veldig inne i musikken til KISS, så elsket jeg platecoverne og den verden de skapte, sa Rønning i en kommentar til VG den gangen.

«Maleficent: Mistress of Evil» fra 2019 – med Angelina Jolie i sentrum – var Rønnings første film uten regissørmakker Espen Sandberg (48). De to har jobbet sammen helt siden de var unge, men gikk hver sitt etter «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales» i 2017.