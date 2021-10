DA OG NÅ: Maria Annette Tanderø Berglyd spilte Anne og Otto Garli spilte Jørgen i «Jørgen + Anne = sant» i 2011. På løvet Berglyd i dag.

Maria (21) går viralt på TikTok: − Det er sykt søtt

Da hun var ti år spilte Maria Annette Tanderø Berglyd hovedrollen i «Jørgen + Anne = sant». Nå går kjærlighetserklæringen hennes viralt på TikTok.

For rundt to uker siden åpnet skuespilleren TikTok og reagerte på lyden hun hørte.

– Jeg tenkte: «Hæ? Er ikke dette min stemme? Har noen tatt den fra YouTube?». Det tok litt tid før jeg koblet det til «Jørgen + Anne», forteller Berglyd til VG.

FILMSKAPERE: Maria Annette Tanderø Berglyd, regissør Anne Sewitsky og skuespiller Otto Garli i 2011.

For har du vært innom TikTok de siste ukene, er sjansen stor for at du har hørt Marias fortellerstemme fra traileren til barnefilmen fra 2011:

«Jeg har alltid gjort det motsatte av alle andre. Noen sier at jeg er rar, andre sier at jeg er annerledes. Men er det så farlig, da? Og så hater jeg at alle er opptatt av kjærlighet. Men det var før jeg møtte Jørgen Ruge. Og før jeg ødela alt.»

Noen bruker lydklippet til å lage sin egen vri på annerledeshet, andre bruker den siste biten til å lage egne hyllester til venner og kjærester. Flere lager egne memes av sitatene.

Går viralt ti år etter

Hashtagen #jørgenplussanne har 1,7 millioner visninger og #anneplussjørgen har 376.000 på TikTok. Over 8500 videoer bruker én versjon av lydklippet og rundt 1000 bruker et annet. Tiktokere som Amalie Olsen Gjersø med over 380.000 følgere og Enya Wick med drøye 150.000 har brukt klippet.

– Jeg synes det er veldig gøy, for det kom så mange videoer så fort, og så bruker folk det så forskjellig. Jeg liker best der folk lager kjærlighetserklæringer til hverandre. Det er sykt søtt, og det er så utrolig gøy at stemmen min er på det, sier Maria.

Hun sier det er første gangen hun opplever at den ti år gamle filmen går viralt som klipp og meme.

AKTIV: Maria Annette Tanderø Berglyd er selv aktiv på TikTok og fikk med seg trenden.

– Hva overrasket deg mest?

– Hvor kreative folk er! Det er alltid noe nytt, folk går aldri tomme for ideer. Jeg kan ikke gå inn på TikTok uten at det kommer opp noe nytt.

Hun tror trenden startet med at en ukjent bruker la ut videoklippet fra traileren. Nå blir hun ofte tagget i videoer der brukere de hevder at de var med i filmen, og mange spør hvor de kan se den.

DEN GANG: (F.v.) Sigurd Sæthre, Otto Garli, Aurora Bach Rudal og Maria Annette Tanderø Berglyd før premieren i 2011.

Økt med 300 prosent

«Jørgen + Anne =sant» kan blant annet sees på TV 2 Play og på Telia Play. Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, opplyser til VG at seertiden på filmen har økt med rundt 300 prosent de siste månedene, sammenlignet med snittet de siste to årene.

Telia oppgir at de begynte å se en oppsving 23. september som toppet seg tre-fire dager senere. Etter det har seertiden ligget litt høyere enn før 23. september. På norsk iTunes ligger den ti år gamle filmen på 27. plass.

Stort press i ung alder

Maria er glad hun bare var elleve år da filmen fikk oppmerksomhet i inn– og utland.

– Jeg er veldig glad for at jeg var så ung og fikk sjansen til å gjøre noe så stort så tidlig. Jeg var ikke redd for å glemme replikkene mine, jeg var bare med, og det var gøy! Da kom det mye mer naturlig senere, sier hun.

SKUESPILLER: Berglyd jobber fremdeles som frilans skuespiller.

«Jørgen + Anne = sant» ble også en suksess da den kom. Filmen regissert av Anne Sewitsky basert på Vigdis Hjorths ikoniske bok var med på å sørge for det beste norske filmåret siden 1975, ble nominert til flere priser og var med på mange filmfestivaler.

– Den virkelig tok av, og hele 2011 var sinnsykt gøy. Jeg var på filmfestival i Polen, Tyskland, Italia og i Norge. Året etter spilte jeg inn «Gåten Ragnarok», og så kom den ut i 2013, så jeg hadde noen år der det funket skikkelig bra, sier Maria.

STJERNER: F.v. Pål Sverre Hagen, Julian Podolski, Maria Annette Tanderø Berglyd, Nicolai Cleve Broch, Bjørn Sundquist og Sofia Helin under innspillingen av «Gåten Ragnarok».

Livvakter i Tyskland

Hun mener hun og de andre barneskuespillerne ble veldig godt ivaretatt underveis.

– Interessen fra pressen startet før innspilling. Da ble vi fortalt hva vi kan si og ikke si, og hva vi ikke trenger å svare på. Mange spurte om vi var forelsket på ekte, men vi var ti år og fikk beskjed om å ikke svare på det. Det er veldig voldsomt når man er så liten. Men jeg syntes jo det bare var gøy, sier hun og utdyper:

– Jeg syntes aldri det var overveldende på en negativ måte. Jeg husker de var veldig oppmerksomme på det. Da vi var på filmfestivalen i Berlin og skulle signere autografer foran en kjempelang kø, hadde vi livvakter. De sa ifra at om det blir for mye, er det bare å snu seg og se på livvakten, så avslutter vi og tar en pause. De var veldig gode til å passe på at vi hadde det OK.

FULGTE OPP: Da hun var 11, spilte Maria inn flere «oppfølger-scener» til «Jørgen + Anne» på egen hånd. Hun vurderer å prøve å klippe dem sammen.

Berglyd har fortsatt som skuespiller, og har foruten teatergrupper, kortfilmer og biroller i flere TV-serier, spilt Ulla Østgaard i storserien «Atlantic Crossing». Den auditionen fikk hun dagen etter at hun var ferdig på videregående.

Åpen om mental helse

Maria har alltid visst hun ville bli skuespiller, og har skuespill som sitt trygge fristed. På sosiale medier er hun åpen om at hun har hatt utfordringer med psykisk helse. Både det å være åpen og det å jobbe som skuespiller, har hjulpet henne.

ÅPEN: Berglyd mener åpenhet på TikTok har vært en velsignelse.

– Etter at jeg sluttet på videregående, begynte jeg å slite skikkelig med angst igjen. Jeg tror det var overgangen til plutselig å ikke gå på skole. Da ble jeg sinnssykt fort isolert, og så fikk jeg skikkelig mye angst. Jeg hadde veldig vanskelig bare med å gå ut av huset, beskriver skuespilleren.

Hun forteller at hun har panikklidelse og agorafobi, og at de ofte kommer samtidig. Men da hun fikk telefon om å komme på audition, var hun aldri i tvil.

– Å være på sett eller kostymeprøve, prøvefilming eller på en teaterforestilling – det er fristedet mitt. Da føler jeg meg trygg, understreker hun.

Maria forteller at hun i starten følte skam for angsten sin, og at hun ikke en gang ville si det til vennene sine. Hun syntes det var vanskelig å svare på hvorfor hun avlyste eller ikke kunne møte folk.

GLAD I FILM OG TV: Berglyd sier hun gjerne vil fortsette med flere roller både foran og bak kameraet, samt på teater.

– Da jeg lastet ned TikTok, fant jeg fort ut at det finnes en måte å snakke om det på, og jeg fant også ut at det er så mange andre som har det sånn. Folk lager memes av det og vi kan le av det. Ved at jeg var åpen, var vennene mine også åpne tilbake. Så at jeg fant TikTok, var en velsignelse.

– Livet er blitt bedre

Maria sier hun får mange tilbakemeldinger fra folk som er glade for at hun deler og får dem til å skjønne at de ikke er alene om å ha utfordringer med mental helse.

– Alle har noe, og det er digg å se at man kan slite med dette og likevel få til ting. Du kan ha hatt en skikkelig dårlig dag, men likevel få en skikkelig fin dag i morgen. Livet har blitt veldig mye bedre etter at jeg var åpen om det! fastslår hun.