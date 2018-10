ENDELIG PREMIEREKLARE: Etter mye forhåndsomtale er det premiere på den erotiske thrilleren «En affære». Foto: Øystein David Johansen

Spiller i erotisk thriller med Skam-Tarjei: Fikk Instagram-sjokk

BERGEN (VG) Andrea Bræin Hovig hadde ikke sett «Skam» og fikk sosiale medier-sjokk da bildene av henne og Tarjei Sandvik Moe ble sluppet løs.

Den allerede mye omtalte erotiske thrilleren «En affære» har førpremiere under Bergen Internasjonale Filmfestival, og på plass var nesten hele gjengen fra filmen, inkludert de to hovedrolleinnehaverne Tarjei Sandvik Moe og Andrea Bræin Hovig.

Sistnevnte spiller en usikker lærer som skal inn i en ny klasse, og får uventet direkte seksuell oppmerksomhet av en av klassens kjekkaser, Markus. Han spilles av Tarjei Sandvik Moe, verdensstjerne fra «Skam».

Det fikk for alvor Bræin Hovig erfare da hun la ut et bilde av seg selv hvor hun på filmplakaten er tett omslynget med den langt yngre Sandvik Moe. Hun hadde ikke sett «Skam», og fikk rett og slett sjokk av trøkket hun opplevde på sosiale medier.

– Jeg skjønner nå at det er veldig naivt, men jeg hadde ikke sett «Skam», så hadde ingen anelse om den verdenen. Jeg synes det var kjempeubehagelig!

– Jeg skjønte ikke at det betydde så mye for folk i Peru at han kysset på meg, sier hun og ler.

Hun tror «Skam»-fansen var forvirret og trodde det var en kjærlighetshistorie, noe hun tror ville opprørt folk. Men nå har ting roet seg, og sannheten om hva filmen faktisk er har kommet ut.

– Nå tror jeg folk i Peru har forstått at jeg er en skuespiller og at dette er ett av flere prosjekter for meg, at jeg har et liv utenom Tarjei fra Skam, sier skuespilleren som vil vurdere å gi seg på Instagram hvis det tar av igjen etter premieren.

Filmen tar opp et stort moralsk tabu, forhold mellom en 16-årig elev og en voksen lærer, Anita. Bræin Hovig sier hun vil forsvare karakteren sin, men ikke handlingene hennes.

– Hvis jeg skulle forsvart valgene til alle jeg har spilt siden jeg var 17 år så ville jeg fått en vanvittig jobb. Det er ikke interessant. Men jeg tenker på henne hver dag jeg. Jeg har aldri spilt en rolle verken på film eller scene som er så sosialt utilpass i alle sosiale sammenhenger. Hun prøver som andre å klamre seg fast og gi livet mening, men for henne er det kanskje ekstra vanskelig.

– Tror du den samme filmen kunne vært gjort med en godt voksen mann og en jente på 16 år?

– Ja, i 2018 tror jeg faktisk det er cirka det samme. At en mannlig lærer har en affære med en 16 år gammel jente er ikke noe mer greit. Det tror jeg virkelig ikke. I det populærkulturelle er vi så vant til at det er omvendt. Men tabuet er det samme uansett kjønn.