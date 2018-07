UVENTET DØDSFALL: Anthony Bourdain døde i juni, bare 61 år gammel. Her under en debatt i Austin, Texas i 2016. Foto: Rich Fury / TT NYHETSBYRÅN

Anthony Bourdain etterlot formuen til datteren

Publisert: 07.07.18 01:24

FILM 2018-07-06T23:24:44Z

Den nylig avdøde kult-kokken overførte mesteparten av formuen på 1,2 millioner amerikanske dollar til sin 11-årige datter.

TV-personligheten og kokken Anthony Bourdains (61) bortgang i juni , skaket en hel verden av matinteresserte. Torsdag melder flere amerikanske medier at en stor andel av Bourdains formue på 1,2 millioner amerikanske doller arves av hans eneste datter, 11 år gamle Ariane Bourdain . Det tilsvarer rundt 9,6 millioner norske kroner.

Det er papirer fra Manhattan Surrogate’s Court som bekrefter fordelingen av «Parts Unknown»-stjernens verdier.

Formuen inkluderer 3,4 millioner norske kroner i oppsparte midler, 4 millioner kroner i immaterielle verdier i form av godtgjørelser, 280.000 kroner i aksjer, samt 2 millioner kroner i personlige eiendeler, skriver New York Daily News .

Jobbet med ny episode

Bourdain ble funnet død på hotellrommet sitt i den franske byen Kaysersberg 8. juni , der han var for å spille inn en ny episode av CNN -programmet hans, «Parts Unknown».

CNN meldte kort tid etter TV-kokkens død, at dødsårsaken var selvmord.

I et intervju med New York Times fortalte en av servitørene ved restauranten Winstub på hotellet Le Chambard, at Bourdain ikke skal ha møtt opp til hverken middag eller frokost påfølgende dag. En resepsjonist fant han på hotellrommets badeværelse klokken ni på morgenen, fredag 8. juni.

– Vi mistenker at det ikke lå mye forberedelser bak handlingen, hvilket leder oss mer i retning av at dette var en impulsiv handling, sa den lokale etterforskeren i saken, Christian de Rocquigny.

Bourdain snakket åpent om hans tidligere alkoholproblemer, men Rocquigny bekreftet i etterkant av hendelsen at det ikke var tegn til bruk av alkohol eller narkotiske stoffer i forbindelse med dødsfallet.

Ekskone arver eiendom

Bourdain har vært gift to ganger, med ungdomskjæresten Nancy Putkoski fra 1985 til 2005, og kampsportutøver Ottavia Busia fra 2007 til 2016. Det er med Busia Bourdain har datteren Ariane, født i 2007.

Kokken datet den italienske skuespilleren Asia Argento når han døde, men det er ekskona Busia som arver mye av Bourdains eiendom .

TV-kokken ble for alvor et kjent navn med utgivelsen av hans første kokebok «Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly» i 2000.

Siden den gang har han reist verden rundt for å lære og undervise et globalt TV-publikum om gastronomi, med programmer som «No Reservations» og «Parts Unknown».