UORIGINAL: «The Hurricane Heist» får ikke veldig god mottakelse fra VGs anmelder. Foto: SF Norge AS

Filmanmeldelse «Hurricane Heist»: «Sharknado» - uten hai

Sandeep Singh

Publisert: 03.05.18 15:38

FILM 2018-05-03T13:38:49Z

En katastrofefilm - på godt og vondt.

ACTION/KATASTROFE

«The Hurricane Heist»

USA. 12 år. Regi: Rob Cohen

Med: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten og Ralph Ineson

3

«The Hurricane Heist» er sannsynligvis sommerens verste kinofilm - og nettopp derfor er den verdt turen.

Fjern haiene fra den infame «Sharknado»-serien, og du sitter igjen med Rob Cohens («The Fast & The Furious») siste genistrek: en komisk overdreven orkan-action strødd på med nesten like mange halvkjente serietryner som den har amatøraktig CGI-effekter.

Tittelen er nesten «Snakes on a Plane»-banal og handlingen likeså: «tidenes» orkan truer en liten del av sørlige USA, og en bande med sinna kriminelle utnytter seg av evakueringen for å begå et seddelran av dimensjoner. Vi blir stadig påmint at det dreier seg om 600 millioner dollar, men at beløpet etter hvert skal fordeles på cirka like mange ranere glemmer de å nevne.

Flosklene kommer på rekke og rad: smertefullt stereotypiske «southern»-aksenter, korttenkte og korrupte statsansatte, eksplosjoner som ville ha utslettet hele rollebesetningen, en orkan hinsides alle fysiske lover og hackere som har sex på det aller minst passende tidspunktet.

Det eneste originale i filmen er en kløktig pissepause og at den nesten klarer å være våpenglorifiserende og erkjenne menneskeskapte klimaendringer på én gang.

Det er dessuten en bedre kjemi mellom skuespillerne enn det man er vant til fra sånne i overkant selvbevisste kalkunfilmer som dette. Spesielt briten Toby Kebbell («Black Mirror»), som kjører rundt i en meteorologisk stridsvogn som må ha vært stjålet fra en garasje i Gotham City, er det vanskelig å ikke heie på. Selv om han prater som bondeknølet fra «The Simpsons». Australske Ryan Kwanten fra «True Blood» gjør det han kan best og spiller den dumme, men likandes broren som også snakker som Cletus.

Maggie Grace («Lost») har lært noen actiontriks fra skjermpappa i («Taken»), men rollefiguren hennes er paddeflat. Det er også prestasjonen til Ralph Ineson (britiske «The Office»), som er velsignet med strupen til ren ondskap, men den dramatiske timingen til en agurk.

