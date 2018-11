STJERNESPEKKET: Hovedrolleinnehaver Mackenzie Fox spiller blant annet mot Keira Knightley i rollen som Sugar Plum, dronningen av Land of Sweets, i «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene». Foto: Photo Credit: Laurie Sparham / UNIT

Filmanmeldelse «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene»: Sjelløst og hastig

FILM 2018-11-01T16:48:03Z

Det er nesten så du vil savne roen fra «Jul i Skomakergata», for her er pulsen så høy at ingen vil få lyst til å lene seg tilbake.

Publisert: 01.11.18 17:48 Oppdatert: 01.11.18 18:02

Eventyr / Familiefilm / Fantasy

«Nøtteknekkeren og de fire kongerikene»

USA. 9 år. Regi: Lasse Hallström

Med: Helen Mirren, Keira Knightley og Mackenzie Fox

3

I en ny vri av den velkjente historien om nøtteknekkeren, kastes lille Clara Stahlbaum (Mackenzie Fox) inn i en velkjent kamp mellom det gode og det onde.

Det er julaften – og Clara og hennes to søsken Fritz (Tom Sweet) og Louise (Ellie Bamber) sliter med å glede seg over magien som tidligere har omsluttet den lille familien ved høytiden. Deres mor, Marie Stahlbaum, har nylig gått bort, men har like før sin død etterlatt seg en gave til hver av de tre barna.

Clara får et sølvegg – med en lås uten nøkkel. Under den store julefesten hos gudfaren Drosselmeyer (Morgan Freeman) senere på kvelden lokkes Clara inn i en parallell verden. Vekk fra hennes sorgtunge far (Matthew Macfadyen), som den lille jenta mener bare er opptatt av fasade, og inn i et magisk landskap som få andre enn Disney kan skape med samme eleganse.

På jakt etter nøkkelen som kan åpne det mystiske egget moren har etterlatt seg, trekkes Clara inn i en spinnvill filmatisk krig, og får derfor lite tid til å finne seg selv, eller budskapet moren har gjemt inni egget.

Det får dessverre seerne også.

«Nøtteknekkeren og de fire kongerikene» strekker seg langt utenfor den velkjente historien til balletten som settes opp på scener over hele verden rundt juletider. Galleriet av karakterer består likevel, men i et helt nytt narrativ.

Regissør Lasse Hallström har isteden valgt å lage en julefilm for barn på speed. Dog med en «sterk kvinnelig hovedrolle», noe som er vel og bra, men med en klisjéfylt historie satt i en slags «Narnia»-setting som ikke gir rom for de store følelsene.

Med Walt Disney Pictures i ryggen står det ikke på mangelen på gode effekter, men det kan se ut til at regissøren har blitt så opptatt av å lage en spektakulær verden at han glemmer å ta seg tid til historien om menneskene som befinner seg i den.

Lille Clara tropper inn i et univers bestående av fire kongeriker: Land of Snowflakes, Land of Flowers, Land of Sweets, og landet hvis navn ikke må nevnes; Land of Amusement. Tett fulgt av sin trofaste nøtteknekker Phillip (Jayden Fowora-Knight).

I sistnevnte del av det store kongeriket, som Claras mor overraskende nok var dronning av, befinner den onde tyrannen Mother Ginger (Helen Mirren) seg, sammen med den store musekongen.

Der ligger også den evinnelige nøkkelen.

Filmen er stjernespekket som få, til barnefilm å være – og karakterene byr på en absurditet som sikkert kan glede både barn og voksne. De skiller seg faktisk ikke lite fra noen av karakterene i Alice i Eventyrland.

Den velkjente musikken fra balletten av Peter Tsjajkovskij følger også historien hele veien, og de imponerende omgivelsene karakterene beveger seg i skaper rom for både julestemning og spenning.

Som barnefilmer flest har «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene» noen livslekser gjemt under fortellingen, men i de få øyeblikkene hovedpersonen får tid til å stoppe opp og tenke over disse, blir de formidlet på en så overtydelig måte at selv et barn vil kjede seg.

Dermed blir filmen litt sjelløs og hastig. Og føyer seg raskt inn i rekken av barnefilmer laget av voksne som ikke helt husker hvor magisk det var å være barn, og som synes dyre effekter er mye kulere.