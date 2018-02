VANT IKKE FREM: Ryan Wiik, her avbildet etter et sviende nederlag etter Wr Entertainments generalforsamling i fjor høst, må betale tilbake aksjene som selskapet mener han har stjålet. Foto: Mikalsen, Helge

Forlik i Morgan Kane-saken

Publisert: 13.02.18 07:22

Morgan Kane-selskapet Wr Entertainment har inngått forlik med dets opprinnelige gründer, Ryan Wiik fra Drøbak. Wiik må levere tilbake 18,7 millioner aksjer som selskapet mente han urettmessig hadde ervervet.

Dette kommer frem i en børsmelding fra Oslo Børs tirsdag morgen. Etter det VG erfarer, har forlikssamtalene mellom partene pågått helt siden i desember i fjor. Med dette forliket ser det ut til at en snart ett år lang og svært bitter krangel mellom Wr Entertainment og Ryan Wiik har fått sin løsning.

Wiiks mor, Sissel Wiik, får tilbakebetalt 200.000 dollar, eller nær 1,6 millioner kroner, fra selskapet som en del av forliket. Hun lånte 238.000 dollar til selskapet i 2014.

Partene er med dette forliket enige om at alle pågående rettstvister dem i mellom legges til side, og at de skal dekke sine egne saksomkostninger.

Striden begynte sin opptrapping i mars i fjor, da Ryan Wiik gikk til personlig søksmål i Los Angeles mot Wr Entertainments administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan. Wiik mente at Lucia-Khan hadde benyttet seg av seksuell manipulasjon da han i desember året i forveien signerte sin egen avskjedskontrakt med Wr Entertainment.

Ryan Wiik har, sammen med sin mor Sissel Wiik, senere saksøkt Wr Entertainment for 90 millioner kroner i tapte arbeidsinntekter for alle årene han jobbet med å lage en film om den norske westernhelten Morgan Kane, uten å lykkes. Tasmin Lucia-Khan gikk senere til motsøksmål.

Tidlig på høsten i fjor gikk også Wr Entertainment til et omfattende svindelsøksmål mot Ryan Wiik i Los Angeles. Etter varsler fra flere norske småaksjonærer, besluttet styret i selskapet å granske påstander om at Wiik i 2013 hadde beholdt rundt 18,7 millioner aksjer som egentlig skulle gå tilbake til selskapet.

Det var småaksjonær Jan-Henry Løken fra Ås som varslet Wr Entertainment om det han mente var uregelmessigheter i selskapets aksjeportefølje.

– Jeg har ventet på denne dagen siden november 2016 da vi varslet styret om Gunnar Ryan Wiik sine mistenksomme aksjetransaksjoner. Aksjene ble tatt urettmessig, og derfor er alle aksjene i dag levert tilbake til selskapet. At han heller ikke får en krone skulle bare mangle etter hvor mye han har kostet selskapet av penger med sine innholdsløse søksmål, sier Løken til VG, og legger til;

– At Wiik nå ikke er aksjonær lenger er for meg en glede og lettelse. Sannheten kom frem og rettferdigheten seiret.

Administrerende direktør i Wr Entertainment, Tasmin Lucia-Khan, sier dette til VG tirsdag morgen:

– Børsmeldingen sier alt. Jeg har ingen ytterligere kommentar.

Også Ryan Wiiks norske advokat, Ole Tokvam i Binge Hodneland, er ordknapp.

– Vi har ingen kommentarer ut over det som følger av melding til Oslo Børs, skriver Tokvam i en epost til VG.

Wr Entertainment fikk i fjor høst også rettens medhold i Norge om å fryse Ryan Wiiks aksjer inntil rettsavgjørelsene i Los Angeles var klare, i frykt for at Wiik ville selge seg ut eller handle med disse aksjene og med det skape sterk uro i selskapet. Ryan Wiik anket denne avgjørelsen ved to anledninger, men fikk avslag både hos Oslo byfogdembede og i Borgarting lagmannsrett.

Rettssakene i USA var opprinnelig berammet til januar i år, men har blitt utsatt som følge av forlikssamtalene. Etter det VG har grunn til å tro, vil rettssakene nå bli avblåst som følge av forliket.

Wr Entertainment har fått voldsom medieomtale det siste året på grunn av den betente krangelen. Ekstra oppstuss rundt selskapet ble det da en gruppe kjendisinvestorer med Arne Blystad og Norwegian sjefen Bjørn Kjos i spissen gikk inn med en rettet emisjon på over 30 millioner kroner i mars 2016, bare et par måneder etter at selskapet ble børsnotert hos Merkur Markets.