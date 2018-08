SLITER: Ben Affleck sliter fortsatt med store alkoholproblemer. Onsdag valgte han å søke hjelp og la seg inn til avrusing. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Medier: Ben Affleck tilbake på rehab

Onsdag skal Hollywood-stjernen ha lagt seg inn til avrusing nok en gang. Ifølge flere medier var det ekskona Jennifer Garner som kjørte ham dit.

Publisert: 24.08.18

Det skriver blant andre CNN og Entertainment Tonight .

Garner og Affleck var gift i ti år, og ble separert i juni 2015. Paret har tre barn sammen : Violet på 12, Seraphina på ni og Sam på seks.

– Affleck skjønte at han trengte hjelp og Garner var der for å hjelpe ham, sier en kilde til ET.

Det er ikke første gang den 46 år gamle Hollywood -stjernen søker hjelp for å få bukt med alkoholproblemene sine. Både i 2001 – og så sent som i 2017 var han innlagt til avrusing. Han har hele tiden vært åpen om sine problemer og i mars i fjor skrev han på sin Facebook-side at han har fått behandling for alkoholavhengighet.

– Jeg har fullført behandling for alkoholavhengighet; noe jeg har vært nødt til å takle tidligere, og som jeg kommer til å måtte møte igjen i fremtiden, skrev han den gangen.

Onsdag ble Garner fotografert, først på vei inn i eksmannens hus – og deretter på vei ut igjen sammen med Affleck og en ikke identifisert kvinne. Med Affleck i baksetet kjørte Garner eksmannen til klinikken, ifølge amerikanske medier.

Affleck har tidligere sagt at han ønsker å være et positivt eksempel for sine barn.

– Jeg vil være den beste faren jeg kan være. Jeg vil at barna mine skal vite at det ikke er noen skam i å søke hjelp når du trenger det, og jeg vil være en kilde til styrke for alle der ute som trenger hjelp, men er redd for å ta det første steget. skrev han i det samme facebook -innlegget i 2017.