Klar med Roald Amundsen-film: – Ingen ren heltehistorie

Espen Sandberg har laget film om en av de mest omtalte og ikoniske nordmennene gjennom tidene. Han er ikke redd for å pirke borti det negative.

Regissøren har allerede gitt oss to storfilmer om store nordmenn, sammen med tidligere makker Joachim Rønning, Max Manus og Thor Heyerdahl. Nå er han klar alene i registolen, med storfilmen Amundsen, spilt inn på Island, i Tsjekkia og på Svartskog utenfor Oslo. Enkelte har uttrykt skepsis til hvorvidt man trenger « enda en heltefilm» på kino her til lands. Regissøren frykter ikke.

– Vel, jeg er spent på hva folk sier når de har sett filmen. Roald har helt klart sine mørke sider også. Man kunne sikkert laget en ren heltehistorie om ham, men det går ikke når man skal fortelle om hele livet hans. Jeg tror vi har klart å lage et mangefasettert bilde som belyser både positive og mer utfordrende sider ved han, sier Sandberg.

VG kan i dag vise de aller første klippene fra filmen.

Han peker blant annet på at Amundsen ble svært bitter mot slutten av livet fordi han følte han ikke fikk anerkjennelsen han fortjente. Både «Max Manus » og «Kon-Tiki» førte til debatter blant historikere og andre interesserte selv om regissørene hele tiden har understreket at det er dramatisering de holder på med. Sandberg mener uansett man ikke ville klart å lage en «minste felles multiplum»-film om Roald Amundsen.

– Det finnes masse dokumentasjon, men det som er fascinerende er at biografene er fryktelig uenige. Så det er rett og slett umulig å lage en film som er filmen alle er enige om, «ja, sånn var det» . Nettopp at det var og er mye diskusjon rundt Amundsen gjør det spennende å lage film om.

Pål Sverre Hagen portretterer en svært kjent nordmann for andre gang etter å ha fått mye skryt for rollen som Thor Heyerdahl i Kon-Tiki. Sandberg tror det er null fare for at publikum vil se for seg Heyerdahl når de ser Hagen på filmlerretet.

– Det er samme skuespiller, men jeg tror ikke noen vil kjenne ham igjen. Vi tar for oss store deler av livet til Amundsen, og Pål Sverre spiller ham i nesten alle aldre. Så det er enorm sminkejobb som er gjort her! Og Pål Sverre har jeg et veldig godt samarbeide med fordi han er en så dyktig skuespiller og en intelligent sparringpartner.

– Hvordan har det vært å lage film alene for første gang, etter så mange år i tospann med Joachim Rønning?

-En spennende erfaring. Det er en mindre å diskutere med, det som har skjedd er at jeg diskuterer mer med skuespillere og fotograf enn jeg har gjort. Det er annerledes, men jeg tror skuespillere og fotografen føler de har fått mer av meg enn at jeg bare har diskutert med Joachim.