UTE: Johnny Depp, her på filpremiere i London i november. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Johnny Depp droppet fra ny «Pirates of the Caribbean»-film

FILM 2018-12-24T03:23:56Z

Det har gått rykter om en en ny «Pirates»-film uten Johnny Depp, men nå sier Disney-sjef at de ønsker en helt ny start.

Publisert: 24.12.18 04:23

Allerede i oktober var det snakk om at Johnny Depp ikke skulle få spille den eksentriske piraten Jack Sparrow i en eventuelt kommende «Pirates of the Caribbean»-oppfølger. Men nå sier produksjonssjef hos Disney, Sean Bailey, at de gir hele franchisen en kickstart – det er angivelig snakk om en gjenoppliving, en såkalt «reboot» av «Pirates».

På spørsmål fra The Hollywood Reporter om «Pirates» kan overleve uten Johnny Depp, sier Bailey:

– Vi ønsker å tilføre ny energi og vitalitet. Jeg elsker filmene, men noe av grunnen til at Paul og Rhett («Deadpool»-manusforfatterne Rhett Reese og Paul Wernick som jobber med en ny versjon, journ. anm.) er så interessante, er at vi ønsker å gi konseptet en kickstart. Og det er det jeg har gitt dem i oppgave å gjøre.

Ifølge Independent , tolkes svaret fra Disney-sjefen som en bekreftelse på at Depp er kuttet ut fra konseptet.

Manusforfatter på den første «Pirates»-filmen fra 2003, Stuart Beattie har tidligere kommentert det som tolkes som Depps sorti slik:

– Han har hatt en god runde. Han har opplagt gjort rollefiguren til sin egen og det har nå blitt den figuren han er mest kjent for. Barn over hele verden elsker ham som den rollefiguren, så jeg tror det har vært fantastisk for ham. Det har vært fantastisk for oss, og jeg er bare veldig, veldig glad for det, sa han ifølge New Zealand Herald .

Det tok ti år å få laget den første «Pirates»-filmen, etter at Beattie fikk ideen i 1993. Johnny Depp har spilt Jack Sparrow fem ganger – den nyeste fra 2017 regissert av norske Joachim Rønning og Espen Sandberg.

Ifølge filmdatabasen Imdb , er det Joachim Rønning som skal regisserte den kommende filmen også. Han har nylig regissert oppfølgeren til «Maleficient» med Angelina Jolie og michelle Pfeiffer. Den er ventet på lerretet i 2020.