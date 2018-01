LESERBREV: J. Paul Getty III som barn leser heller tiggerbrev enn skolestiler for J. Paul Getty (Christoper Plummer). Foto: SF Studios Foto: FABIO LOVINO

Filmanmeldelse «All The Money in the World»: Kontantavslag

Historien om tidenes verste bestefar ble plutselig enda bedre.

DRAMA: All the Money in the World

USA, 15 år

Med: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Whalberg

Regi: Ridley Scott

Originalhistorien her er så iskald at man nesten ikke kan tro det. Selv hvor mange ganger man har hørt den før. J. Paul Getty III blir kidnappet. Bestefar, i historiens nåtid verdens rikeste mann, nekter å betale. Argumentasjonen er at han har for mange barnebarn - hva om han skulle betale for alle sammen?

Visstnok - det forteller ikke filmen - tilsvarer de 17 millionene kidnapperene ber om i løsepenger - det Getty tjente på én dag.

Som et perspektiv.

Ridley Scotts tilnærming til denne thrilleren fra virkeligheten har fått mest oppmerksomhet for at regissøren har valgt å viske ut overgriper Kevin Spaceys Getty-tolkning til fordel for hederskaren Christopher Plummer.

Det er et fascinerende redigeringsmirakel, og har sannsynligvis blitt en mye bedre film. Både fordi det er gjort så kjapt og sømløst. Mest fordi Plummers tolkning av rollen er skremmende god, naturtro ned til den minste leverflekk og et gjennomgående mesterstykke.

Syttitallets Onkel Skrue framstilles som gjerrig til det karikerte. Helt uten å tenke seg om sparer han 10 dollar på å ta hotellklesvasken selv. I herskapshuset sitt har han installert egen betalingstelefonkiosk for ansatte og besøkende. Disse sanne dryppene fra Gettys virkelighet er med på å forsterke ham som besatt av kontantstrømm og penger, der han trives best sammen med aksjekursprinteren på kontoret. Plummers Oscarnominasjon er definitivt fortjent.

Like utfortjent er det at Michelle Williams er utelatt fra samme pris. Hun er filmens bauta. Rollen hennes som fortvilet mor framstilles verken desperat eller hysterisk. Den er derimot trygg, nær og bestemt.

At hun får skinne, uten at man tenker på at hun diskuterer med en maskert, middelaldrende overgriper er et av Scotts beste regivalg på aldri så lang tid. At det ironisk viser hvor mye penger som kan legges på bordet i en slik prosess, bare man vil det blir et omvendt bilde på det som filmen forteller. Getty II, den kidnappedes far (de er bedre med penger enn navn i denne familien) framstilles som et enda større narkotikatroll enn han angivelig var i virkeligheten.

«All the Money in the World» er, tross skuespillerne, en litt for lang, passe spennende gjenfortelling av en fascinerende historie som nå har fått et nytt element: Var Spacey sin Getty-tolkning enda bedre enn Plummers? Det får vi nok aldri vite.