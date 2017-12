«Wonder Woman» Gal Gadot er Hollywoods mest innbringende kvinne

Gal Gadot (32) knuste alle sine kvinnelige kolleger i 2017. Hun puster også mennene i nakken.

I rollen som «Wonder Woman» har den israelskfødte stjernen vært med på å sope inn over 11 milliarder kroner i billettinntekter på verdensbasis det siste året, melder Forbes. Så har 32-åringen til gjengjeld figurert i to filmer om den populære action-heltinnen i denne perioden.

Det plasserer henne øverst på listen over verdens mest innbringende kvinnelige filmstjerner. Gadot er også på tredjeplass totalt over de skuespillerne i verden som lokket flest skuelystne til kinosalene i 2017, etter Vin Diesel (50) på første og Dwayne «The Rock» Johnson (45) på andre.

Diesel har vært med på å spille inn 13 milliarder kroner i billettinntekter i 2017, noe «Fate of the Furious» – den åtten i rekken i «Fast and the Furious»-rekken – har mye av æren for. Denne filmen alene spilte inn åtte milliarder kroner. Resten står «xXx: The Return of Xander Cage» for.

TOPPER LISTEN: «Fast and Furious»-kollegene Vin Diesel (t.v.) og Dwayne Johnson. Foto: UIP

Johnson kan skryte av å ha vært med å selge billetter for 12 milliarder kroner det siste året, til tross for at «Baywatch»-filmen floppet kolossalt. Johnson spiller i likhet med Diesel en sentral rolle i ««Fate of the Furious». I tillegg har han vært på lerretet i «Gone Fishing». «Jumanji: Welcome to the Jungle» går fortsatt på kino.

Navnekrøll



Gal Gadot figurerer også på en annen liste, ifølge CNN, nemlig over de mest feil-uttalte navnene på TV gjennom året. Måten man skal uttale navnet hennes på, er «gal gah-dott», men nyhetsopplesere på TV i USA har angivelig mange andre forslag til hva superstjernen heter.

Johnson kan for øvrig glede seg over at han snart blir pappa igjen.