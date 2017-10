Weinstein fjernet fra enda en Hollywood-organisasjon

Filmprodusentenes bransjeorganisasjon i USA har fratatt Harvey Weinsteins medlemskap med henvisning til at seksuell trakassering ikke kan tolereres.

The Producers Guild of America, som ble etablert i 1962 og representerer TV-produsenter, filmprodusenter og produsenter for nye medier, vedtok mandag enstemmig å stryke den tidligere så mektige filmmogulen fra sitt medlemsregister.

Tusenvis har delt #metoo: Vil vise omfanget av seksuelle overgrep og trakassering

– I lys av den brede omtalen av Hr. Weinsteins rapporterte oppførsel – med stadig nye opplysninger som dukker opp selv nå – har styret enstemmig stemt for å stenge ham ute for godt, heter det i en uttalelse.

Donna Karan: Beklager omstridt Weinstein-utspill

Videre bemerker det nasjonale styret at når de nå for første gang i sin historie går til dette skrittet, gjenspeiler det hvilken alvorlighetsgrad bransjeorganisasjonen mener denne saken utgjør.

– Seksuell trakassering kan ikke lenger tolereres i vår bransje eller blant dem som er medlemmer i vår organisasjon, heter det videre.

Rose McGowan: Snakket om voldtektsanklagen

Det var New York Times som avslørte at Hollywood-produsenten siden 1990-tallet skal ha drevet med seksuell trakassering og overgrep av kvinnelige skuespillere. Den siste måneden har flere titalls skuespillere stått frem med anklager. Ifølge BBC og Vanity Fair har tallet nå bikket 50.

Bakgrunn: Dette er kvinnene

Oppdatert? To nye kjendiskvinner står frem