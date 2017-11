Uma Thurman bryter stillheten om Harvey Weinstein

Hollywoodstjernen som har jobbet på syv filmer produsert av Harvey Weinstein, retter nå skyts mot den sexovergrepsanklagede mannen på Istagram.

Det er i et innlegg om den amerikanske høytiden Thanksgiving Uma Thurman takker «alle som har motet til å stå opp på for andre».

Weinstein-skandalen: Kona søker skilsmisse

Skuespilleren, som er kjent blant annet for å ha spilt The Bride i tre «Kill Bill»-filmer, skriver videre:

«Jeg sa nylig at jeg var sint, og det er et par grunner til det, #metoo, i tilfelle dere ikke kunne se det på ansiktsuttrykket mitt. Jeg mener det er viktig å ta seg tid og være nøyaktig, så … Happy Thanksgiving til alle! (Unntatt deg, Harvey, og alle dine hensynsløse medsammensvorne – jeg er glad for at dette drar seg ut i tid – du fortjener ikke en kule) – følg med videre.»

Skuespiller-toppene: Langer ut mot Harvey Weinstein

Teksten skrev hun til et sorthvitt-bilde av seg selv fra «Kill Bill», som ble produsert av Weinstein.

Dette er Harvey Weinstein * Amerikansk filmprodusent Født i New York, 19.03.1952. * Startet produksjonsselskapet Miramax (oppkalt etter foreldrene Max og Miriam) med broren Bob på 70-tallet. * Disney kjøpte Miramax for 80 millioner dollar i 1993. * Weinstein forlot Miramax i 2005 for å starte The Weinstein Company med broren. * Weinstein-filmene har over 300 Oscar-nominasjoner og 75 seiere. * Han ble i fjor utropt til en av de 100 mest innflytelsesrike menneskene av Time Magazine.

Ifølge The Guardian referer Thurman til et videointervju med Access Hollywood fra oktober, der hun får spørsmål om hva hun synes om at kvinner i Hollywood snakker ut om seksuell trakassering, og sier at hun vanligvis angrer når hun uttaler seg i sinne.

Bakgrunn: Dette er kvinnene som anklager Harvey Weinstein

– Så jeg har ventet på å kjenne meg mindre sint. Og når jeg er klar, kommer jeg til å si det jeg har å si, sa en tydelig beveget Thurman da.

Harvey Weinstein er anklaget for seksuell trakassering av over 60 kvinner og etterforskes i flere land. Flere av kvinnene har også anklaget produsenten for voldtekt, én av dem er norske Natassia Malthe.

Les også: Menn svarer på #metoo-kampanjen

Som følge av anklagene fikk Weinstein også sparken fra selskapet sitt , og varslet i slutten av oktober at han ville saksøke The Weinstein Company som han startet med broren.