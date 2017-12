«The Rock» blir pappa igjen

Dwayne Johnson, bedre kjent som «The Rock», og kjæresten Lauren Hashian viste fram babymagen på filmpremiere.

Skuespilleren kjent fra «Hercules» og «Baywatch» var på plass på den røde løperen på premieren på hans nyeste film, «Jumanji: Welcome to the Jungle» mandag kveld. Ved hans side var kjæresten LaurenHashian, som viste fram en liten babykul under den røde fløyelskjolen, melder ABC News.

Tidligere på dagen hadde «The Rock» delt babynyheten på Instagram, der han til et bilde av datteren Jasmine Lia, skrev «Det er en jente! @Laurenhashianofficial og jeg er grenseløst takknemlige for å bli velsignet med vårt andre barn denne våren. Dessuten gleder Jazzy seg til å sjefe over og beskytte lillesøsteren.»

Husker du Dwayne Johnson i aksjon i «Hercules» mot norske skuespillere? Se ham skryte av dem her:

Fra før har Johnson også datteren Simone på 16 med ekskona Dany Garcia.

Som skuespiller jobbet han med Aksel Hennie, Ingrid Bolsø Berdal og Tobias Santelmann i «Hercules». Han har tidligere fortalt at han brukte seks måneder på å trene opp kroppen for den rollen.

Les mer: Slik fikk han «gudekroppen»

I etterkant har han spilt i to «Fast & Furious»-filmer, hatt rollen som Mitch Buchannon i «Baywatch»-filmen, hatt hovedrollen i TV-serien «Ballers», og er nå kinoaktuell med nyinnspillingen av «Jumanji» som kommer 12. januar i Norge.

Se også «The Rock» på komiprogrammet «SNL»: