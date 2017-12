«The Notebook»-regissør Nick Cassavetes i dramatisk krangel med ekskona

Nick Cassavetes (58) har regissert en av verdens mest romantiske filmer, men hans eget privatliv har endt i alt annet enn idyll.

Cassavetes gikk nylig ut i amerikanske medier og hevdet at tenåringsdatteren er forsvunnet, og at hans eks-kone, skuespiller Heather Wahlquist (40), står bak.

– Min 13 år gamle datter (....) er savnet. Hennes mor har gjentatte ganger ignorert rettens bestemmelser. Heather Wahlquist er på rømmen (...), og hun har unnlatt å møte til høringer i retten, sier skuespilleren og regissøren til TMZ.

Han hevder han har gått rettens vei med krav om pågripelse av eks-kona. 58-åringen forklarer at datteren forsvant forrige måned, og at hennes mobiltelefon har vært skrudd av siden. Han beskylder ekskonas familie for å hjelpe til med å holde dem skjult.

Wahlquist på sin side hevder overfor TMZ at hun er livredd for eksmannen, og at hun lever i skjul for å beskytte seg og datteren. De to skal ha feiret julaften sammen på hemmelig sted.

– Han har en hevnaksjon gående mot familien min, og jeg er vettskremt, hevder 40-åringen.

PRISUTDELER: Nick Cassavetes delte ut æres-Oscar i 2015. Foto: AP

Wahlquist sier at Cassavetes har parkert utenfor huset deres og forfulgt dem.

Cassavetes er kanskje best kjent for å ha regissert «Dagboken (The Notebook)», med Ryan Gosling (37) og Rachel McAdams (39) i hovedrollene. Filmen, basert på en roman av Nicholas Sparks, hadde premiere i 2004 og betraktes som en av verdens mest tåredryppende romantiske dramaer.

Cassavetes har også regissert andre filmdramer som «My Sister's Keeper» og «The Other Woman». Han har også spilt i en rekke filmer og TV-serier. Ifølge nettstedet IMDb har 58-åringen flere nye filmprosjekter på gang.

Wahlquist spilte biroller i både «The Notebook» og «My Sister's Keeper».

Cassevetes har i tillegg to eldre barn fra et tidligere ekteskap.