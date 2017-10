Roman Polanski møtt av rasende toppløs-demonstranter i Paris

Over 80 opprørte kvinner tordnet mot den polske regissøren med slagordet: «Ingen heder for voldtektsmenn».

Roman Polanski (84) viste mandag frem sin nyeste film «Based on a True Story» ved Det franske filminstituttet. Filmvisningen var den første i rekken – alle Polanskis filmer, deriblant «Chinatown» og «Rosemary's baby», skal vises på samme sted neste måned.

Hvem er Polanski? Se dokumentaren om hans dramatiske liv

Men Polanski, som har bosatt seg i Paris, fikk alt annet enn en kjær mottagelse. I kjølvannet av #metoo-kampanjen mot seksuell trakassering, og anklagene mot Hollywood-produsent Harvey Weinstein (65), har nemlig ikke motstanden mot den voldtektstiltalte filmskaperen blitt mindre.

BLE FØRT BORT: Sikkerhetsvakter tok hånd om nakendemonstrantene. Foto: AP

To kvinner fra en feministorganisasjon marsjerte toppløse opp foran visningslokalet. De hadde budskap malt på kroppen og ropte blant annet «Hvis voldtekt er kunst, gi Polanski alle Cesar-statuettene». Cesar Awards er en av Frankrikes største filmprisutdelinger.

De tordnet også «Ingen heder for voldtektsmenn».

Oppdatert? Polanski satt fri fra husarrerst

I SENTRUM: Roman Polanski utenfor Cinematheque Francaise. Foto: AP

Raphaelle Remy-Leleu, leder for protestorganisasjonen, forklarte ifølge Daily Mail at de krever at Filminstituttet skrinlegger den forestående Polanski-hyllesten.

– Samtidig forlanger vi en beklagelse, sa Remy-Leleu, som også kunne legge frem en underskriftskampanje med over 26.000 signaturer.

Filminstituttet, som er delvis statsfinansiert, nekter på sin side å legge planene på is. De forklarer at Polanski-arrangementene, som skal strekke seg over en hel måned, var planlagt lenge før Weinstein-skandalen eksploderte i media.

I 1977 ble Polanski etterforsket for fem saker, blant dem en voldtekt av 13 år gamle Samantha Geimer under et besøk hjemme hos Jack Nicholsen i Los Angeles.

Husker du? Polanskis sex-offer snakker

MANGE: Også påkledde demonstranter ga Polanski motstand. Foto: AP

Polanski avviste voldtektsanklagene, men ble dømt for misbruk etter å ha innrømmet å ha hatt sex med henne. Han tilbrakte 42 dager i et fengsel mens saken ble undersøkt. Så ble han løslatt, og før dommen falt flyktet han fra USA. Siden har han vært ettersøkt av amerikanske myndigheter og har aldri kunnet sette sine ben på amerikansk jord.

2010: Nye sex-beskyldninger mot Polanski

(Artikkelen fortsetter under videodokumentaren)

Polanski satt inntil for få år siden i husarrest i eget hjem i Sveits. Los Angeles' påtalemyndighet har forsøkt å utlevere Polanski flere ganger de siste årene uten å lyktes. Statsadvokaten og domstolene i L.A. har vært uvillige til å avgjøre saken med mindre Polanski først returnerer til USA.

Tilbakeblikk: Polanski saksøkte aviser

I 2014 ble Polanski pågrepet og avhørt av påtalemyndigheten i Polen. Amerikanske myndigheter kontaktet påtalemyndigheten i Polen og ba dem om å arrestere regissøren. Han slapp unna etter ha gitt sin adresse og et løfte om å overholde alle forespørsler fra påtalemyndigheten.

Husker du? Takker for støtten etter arrestasjonen

Fordi amerikanske myndigheter ikke har utstedt en utleveringsbegjæring, har Polanski vært en fri borger med frihet til å reise. Da 13-årige Geiner, som Polanski hadde sex med, har tidligere uttalt at hun ikke tror han er en trussel for samfunnet, og at han burde slippe fengsel. Hun inngikk for 18 år siden et privat forlik med Polanski.

OPPSIKT: Bildene av toppløsdemonstrantene går verden rundt. Foto: AFP

Dette skal ha skjedd i 1977, ifølge høringen som var untatt offentligheten fram til 2002: Den da allerede berømte regissøren møtte den unge jenta, ga henne flere glass champagne, samt en dose beroligende piller av typen Quaalude, før «han så gikk over til oral omgang med dette barnet, hadde samleie med dette barnet og hadde analt samleie med dette barnet».

Polanski slo gjennom i USA med «Rosemarys Baby» i 1968, som han vant Oscar for. Han har siden også høstet Oscar for «Chinatown» og «Pianisten».